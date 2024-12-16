“ABD’nin Çin yaklaşımı ve Suriye’de yeni dönem, sektöre avantaj sağlar”

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Başkanı Saadettin Çağan, sektörü değerlendirdi. Yeni yılla girdi maliyetlerinde yaşanacak artışlar nedeniyle kur ve maliyet arasındaki makasın daha da açılarak ihracattaki düşüş eğilimini hızlandırmasından endişe ettiklerini vurgulayan Çağan, uluslararası pazarlardaki kazanımların korunması ve ürünlerin yeni pazarlardaki alıcılarla buluşturulması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi. Bu kapsamda ABD’nin Şikago kentinde düzenlenen PLMA's 2024- Private Label Trade Show Fuarı’nda 33 Türk firmasının yeni ticaret bağlantıları kurduğunu anlatan Çağan, ABD ve Kanada'da büyüyen özel etiket pazarına yönelik yenilikçi ürün ve hizmetlerin tanıtıldığını aktardı.



Gelişmeler yakın takipte

Küresel konjonktürdeki değişimleri de yorumlayan Başkan Saadettin Çağan, ABD’de yeniden seçilen Donald Trump’ın Çin ürünlerine yönelik getirebileceği ek vergilerin Türk kimya sektörü için yeni fırsatlar yaratabileceğini ve bu süreci yakından takip ettiklerini dile getirerek, “ABD’nin Çin’e karşı yaklaşımı ve Suriye’de yeni dönem, sektörümüze avantaj sağlar. Suriye’nin yeniden inşa sürecinde de önemli görevler üstlenebiliriz. Yakın coğrafyanın verdiği avantajları iki ülkenin faydasına değerlendireceğiz. Dost ve kardeş Suriye halkının yanındayız” diye konuştu.



11 aydaki ihracat tutarı 4 milyar 532 milyon dolar

Öte yandan, kasımda yüzde 25’in üzerinde bir kayıpla 400 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını bildiren Çağan, “Bu dönemde en çok ihraç ettiğimiz ürün gruplarında yüzde 68,3 pay ve 274 milyon dolar değerle mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri birinci sırada yer aldı. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler Hollanda, İtalya ve Mısır oldu. Yılın 11 ayı itibariyle toplam ihracatımız yüzde 6,2 artışla 4 milyar 532 milyon dolar olarak gerçekleşti” ifadesini kullandı.



Çağan, uygun finansmana erişimden uluslararası pazarlardaki organizasyonlara varıncaya kadar hükümetten daha fazla destek beklediklerini sözlerine ekledi.