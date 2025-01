ADANAGİAD'da Cenk Yakın dönemi başladı

Takip Et

ADANAGİAD'ın 17. Olağan Genel Kurulu DoubleTree by Hilton Adana Oteli'nde yapıldı.

ADANAGİAD Başkanlığını Cenk Yakın’a devreden Ali Can Boğa, konuşmasında, yeni yönetime başarı dilerken, "Bayrağı yönetimlerde hep beraber görev aldığımız, bunca çalışmayı beraber yürüttüğümüz sevgili kardeşim Cenk Yakın ve arkadaşlarımıza devretmenin gurur ve onurunu yaşıyoruz” dedi.

Geçmiş dönem ADANAGİAD Başkanlarından olan, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez, yaptığı konuşmada, ADANAGİAD'ın akademi görevi üstlendiğini vurguladı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turhan ise "Bir ülkede sivil toplum gelişirse ekonomik ve kültürel gelişme de olur, demokrasi de gelişir. Herkesin bu anlamda sivil toplum çalışmalarında görev alması ve çaba göstermesi anlamlıdır" diye konuştu.

Genel kurulda, derneğin geçmiş dönem yönetiminde yer alan isimlere plaket sunuldu. Tek liste ile yapılan seçimlerde, Cenk Yakın başkanlığında oluşan yönetimde, Adil Fırat Tunç, Ahmet Hamdi Ekici, Ahmet Nuri Sabuncu, Ali Özçete, Arzu Yıldızak Ektiren, Fatih Can, Fatoş Esra Özülkü, Hatice Yüksel, İbrahim Leventerler, Mehmet Mazlum Göl, Mehmet Nuri Çomu, Melda Kaya, Mert Bigay, Mert Taşar, M.Kemal Özdoğru, Mustafa Şahbaz, Özkan Özkaya, Sinem Deniz Yılmaz, Volkan Öz, Z. Cansu Çalık ve Zeynep Madenci yer aldı.