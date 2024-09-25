AHBİB, Türk bulgurunu Rusya vitrinine çıkardı

MERSİN / EKONOMİ

Başkent Moskova’daki tanıtım programına Rusya’nın önde gelen kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Gastronomi alanından Rus ilgililerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ünlü Şef Arda Türkmen’in hazırladığı nar ekşili bulgur salatası, yoğurt yatağında sarımsaklı bulgur köftesi, kaymaklı firik üzerinde kayısılı uzun pişmiş kuzu eti ve dağ meyveli kakaolu bulgur puding ikram edildi.

Anadolu ve Mezopotamya medeniyetlerinde doğup 12 bin yıllık geçmişe sahip olan bulgurun, zengin ve köklü Türk mutfak kültürünü yansıttığını belirten AHBİB Başkanı Veysel Memiş “Bulguru endüstriyel yöntemlerle üreten ilk ülke olan Türkiye'nin, günümüzde hem üretim hem de ihracatta dünya lideri oluşu köklü geleneklerden kaynaklanıyor. Türk bulgurunu Rus halkına sevdirip mutfak ve restoranlardaki menülere taşımak için çalışıyoruz. Dünya Bulgur Günü ilan etmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz 2025 yılı hasat döneminde bu ilanımızın Birleşmiş Milletler tarafından kabul görmesidir” diye konuştu.

Moskova’nın en önemli meydanlarında ve büyük marketlerde tanıtım çalışmaları yapıldı.