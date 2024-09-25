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MTOSB, demiryolu bağlantı hatlarına kavuşuyor

MTOSB ve MIP arasındaki konteyner trafiğini iki farklı lokasyon üzerine kurulacak kılçık demiryolu hatlarıyla kolaylaştıracaklarını müjdeleyen MTOSB Başkanı Sabri Tekli, bu konteynerlerin 250 bin metrekareden fazla alanı kapsayacak gümrüklü kara terminalinde depolanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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MTOSB, demiryolu bağlantı hatlarına kavuşuyor
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ADNAN AÇIKGÖZ / TARSUS

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) çalışmalar ve son gelişmeler, bölge içindeki Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. MTOSB Başkanı Sabri Tekli, OSB’yi hem fiziksel hem de nitelik olarak genişletecek yeni planların hızla devreye alındığını vurguladı.

En dikkat çeken konuların başında demiryolu bağlantı çalışmalarının geldiğini kaydeden Tekli, “Mersin Uluslararası Limanı (MIP) ile yaptığımız iyi niyet anlaşmasında; 1 ve 4’üncü bölgemiz bir lokasyon, 2 ve 3’üncü bölgemiz ise ayrı bir lokasyon olmak üzere 2 kılçık demiryolu hattını projeye koydurduk. Müracaatımızı yaptık, MIP de projeyi üstlendi. Limandaki konteyner yükünün ciddi bir kısmını OSB firmaları oluşturuyor. Demiryolu hatlarının önüne de 250 bin metrekarenin üzerinde gümrüklü kara terminali kuracağız. Sanayicimizin konteynerlerini bölgede depolama için girişimlerimiz var” dedi.

5. bölge en fazla 2 yıla hazır

MTOSB’yi şehrin yapısına zarar vermeyecek şekilde büyütmeye çalıştıklarına dikkat çeken Tekli, yeni yatırım alanlarıyla ilgili bilgiler verdi. 5’inci bölgenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını aktaran Tekli, “5’inci bölgedeki arazinin yüzde 50’si OSB’mize ait. 360 hektarlık bölgede kamulaştırma sorunu yaşayacağımızı sanmıyorum. En fazla 2 yılda burayı ayağa kaldırıyoruz. Bölgemiz tamamlandığında 50 bin çalışanı burada görmek istiyoruz. Burası onaylandıktan sonra yeri hazır olan 6’ncı bölge için çalışacağız” diye konuştu.

 

Yüksek hacimli firmalar geliyor

Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın faaliyete girmesiyle bölgeye talebin arttığını ifade eden Tekli, “Büyük firmalardan talep alıyoruz. 5’inci bölgeyi en az 50 bin metrekare olmak üzere yüksek işlem hacimli firmalara vermek için bekliyoruz. Planlardan sonra firmaların ismini duyabilirsiniz. Yaklaşık 12 bin kişinin çalışacağı beyaz eşya fabrikası Awox’un 140 dönümlük arazide 600 milyon dolarlık yatırımla üretime geçmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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