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AHKİB Başkanı Tekin: Mevcut tablo değişmezse kan kaybı devam edecek

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün geride kalan 8 ayda 12,03 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirten AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, “Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 eksideyiz. Rekabetçilik konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Global müşterilerimizin birçoğunu kaybetme noktasındayız. Eximbank ve KGF destekli uygun kredilere ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

Haber Merkezi
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AHKİB Başkanı Tekin: Mevcut tablo değişmezse kan kaybı devam edecek
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MERSİN / EKONOMİ

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artış sağlayarak 39,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde sektörün bu dönem 1,67 milyar dolar ihracat yaptığını ifade ederek, geçen yılın aynı dönemine göre performansın yatay seyrettiğini dile getiren Tekin, “Sektör, girdi maliyetleri ve döviz kurunun paralel hareketi nedeniyle sancılı bir süreçten geçiyor. Son aylarda rekabetçilik konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor, fiyat tutturmakta zorlanıyoruz. Global müşterilerimizin birçoğunu kaybetme noktasındayız. Türkiye genelinde 8 aylık süreçte 12,03 milyar dolar ihracat değerine ulaştık. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 eksideyiz. Uygun maliyetli finansmana erişimde her geçen ay daha ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalan sektörümüzde mevcut tablo değişmezse kan kaybı devam edecek. Uzak Doğulu rakiplerimize karşı yüzde 40 oranında pahalı bir ülkeyiz. AB ülkeleri başta olmak üzere uluslararası pazarlardaki kazanımların korunabilmesi ve rekabetçiliğin güçlendirilmesi için Eximbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli uygun faizli, uzun vadeli kredilere ihtiyaç duyuyoruz” diye konuştu.

“Marka değeri yüksek üretimin teşviki önemli”

Sektörün hızlı üretim, yüksek kalite, sürdürülebilirlik ve tasarım gücü ile dünya piyasasında rakiplerine karşı pozitif ayrıştığını vurgulayan Tekin, “Bu kritik süreçte katma değerli ve marka değeri yüksek üretimin teşvik edilmesinin son derece önemli. Teknoloji odaklı, çevreye duyarlı ve marka değeri yüksek ihracat hedefimizde tasarım ekosisteminin gelişmesi için firmalarımıza Ar-Ge ve ÜR-GE yatırımlarında teşvikler sağlanmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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