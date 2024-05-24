Aile şirketlerinin dünyaya açılımı ETO’da mercek altına alındı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

PwC Türkiye ve Ekonomi Gazetesi işbirliğiyle Aile Şirketlerinin Dünyaya Açılımı ve Güncel Vergi Konuları başlıklı seminer Eskişehir Ticaret Odası’nın (ETO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Aile şirketlerinin yurt dışına açılırken dikkat etmeleri gereken hususlar ile yurt dışı yatırımlardaki vergi konularına dair önemli bilgilerin sunulduğu seminerde, transfer fiyatlandırması ve yatırım teşvik süreçleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca. yurt dışı yatırımların stratejik planlaması ve teşvik mekanizmaları üzerine konuşmalar da gerçekleştirildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan ETO Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Ünalan, gerçekleştirilen etkinliğin ETO üyelerinin ufkunu açacağına inandığını belirterek, yurtdışına açılmak isteyenlere yeni bakış açıları kazandıracağının altını çizdi. Açılışta söz alarak gerçekleştirilen etkinliğin iş dünyasının nabzını tutmak ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemek adına oldukça kıymetli bir platform sunduğunu açıklayan EKONOMİ Gazetesi Eskişehir Temsilcisi Ali Baş, “Ekonomik ve ticari potansiyeli her geçen gün artan Eskişehir, ülkemizin önemli iş merkezlerinden biri haline gelmektedir. PwC'nin Eskişehir'de var olması da bu dinamik ve girişimci şehrimizin ekonomisine katkı sağlamak adına son derece önemlidir. Burada bulunan birçok aile şirketi, sadece bölgesel değil, ulusal ve uluslararası arenada da rekabet edebilmek için sürekli olarak gelişim ve değişim içerisinde. Bu seminer, onların bu hedeflerine ulaşmalarında yol gösterici olacak nitelikte bilgiler sunmayı amaçlıyor” diye konuştu.

Yurtdışı yatırımlarda Almanya ve Romanya öne çıkıyor

Açılış konuşmaların ardından PwC Türkiye Şirket Ortağı ve Vergi Hizmetleri Lideri Burcu Canpolat, yakın zamanda gerçekleştirdikleri yurt dışı yatırımlar araştırması ile ilgili bilgiler vererek yurtdışı yatırımlarında dikkat edilmesi gereken bazı vergisel hususlar konusunda uyarılarda bulundu. PwC Türkiye olarak 42 yıldır şirketlere büyüme hedeflerinde yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Canpolat, “Yurt dışı yatırımlar araştırmamızdaki temel bulgulara bakıldığında Türkiye’de yerleşik katılımcıların yaklaşık yüzde 66’sı yurt dışı yatırımlarında Avrupa, Kuzey Amerika ve Avrasya bölgelerini tercih ediyor. Öncelikli olarak Almanya ve Romanya ülkeleri öne çıkıyor” diye konuştu.

Seminerde yurt dışına açılım süreçlerinde hangi iş süreçlerinin uygulandığı hakkında sunum yapan PwC Türkiye Şirket Ortağı Özlem Güç Alioğlu, temel transfer fiyatlandırması mevzuatları ile ilgili bilgiler verdi. Son zamanlarda yurtdışından gelen yabancı yatırımların sayısı azaldığına dikkat çeken Alioğlu, stratejik planla hareket edilip iş modelinin kurgulanarak vergi yüklerinin hesaplanması gerektiğinin altını çizdi. Etkinlikte ilgili ülkelerdeki yatırım teşvik süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgiler paylaşan PwC Türkiye Şirket Ortağı Yasemin Bekgöz ise Türkiye'deki teşvik mekanizmasının aslında vergi teşviki üzerine kurulu olduğuna vurgu yaptı. Bekgöz, sözlerine şöyle devam etti: “Yatırım tutarı, konusu ya da bölgesine göre teşviklerden faydalanılıyor. Alınan teşviklerde KDV muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, ilave istihdama ait SGK desteği, bazı teşvik modellerinde faiz desteği, yatırım sözleşmesiyle damga vergisi desteği gibi destekler var. Geçen seneye baktığımızda yaklaşık 15 bin yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bunun 3 binin üzerindeki kısmının solar panel güneş modeli yatırımları olduğunu belirtti. 15 bin yatırım teşvik belgesi arasında yabancı yatırımcı sayısı 300 civarında.”