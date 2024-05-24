Kristal’de hedef markalı ihracat ile büyümek

İZMİR / EKONOMİ

1938 yılında İzmir’de kurulan ve Türkiye’nin ilk markalı zeytinyağları arasında yer alan Kristal Yağları, ambalajlı ve markalı zeytinyağı ihracatı gerçekleştiren ilk Türk markası olmanın gururunu taşıyor. Şirket, bugün 35’in üzerinde ülkeye zeytinyağı ihracatı yaparken zeytinyağı severlerin beklentilerini “kaliteden ödün vermeden karşılamak” vizyonuyla başlattığı uluslararası atılımlarına devam ederek 2018 yılında İspanya’nın Valencia kentinde zeytinyağı üretim ve pazarlama şirketi kuran ilk Türk firması oldu. Kristal Yağları Genel Müdürü Vural Gözgeç, “Devlet destekli markalaşma programı olan Turquality aracılığıyla sağlanacak destekle global arenada Türk zeytinyağını tanıtma misyonuna katkı sağlıyoruz ve her yıl ambalajlı ürün ihracatımızı artırıyoruz” dedi.

Kristal markası ile ambalajlı zeytinyağı ihracatımız her yıl artıyor

Gözgeç, Kristal Yağları’nın ihracata yönelik planları hakkında bilgi verirken, “Son iki yıldır ihracata verdiğimiz önem meyvelerini vermeye başladı. Türk zeytinyağını Kristal markasıyla 35 ülkeye İzmir’deki fabrikamızdan ihraç ediyoruz. Türkiye çıkışlı ihracatımıza ilave olarak İspanya’daki şirketimizden de dünyanın çeşitli ülkelerine Kristal markası ile ihracatımızı sürdürüyoruz. İspanya’da olmamız, Avrupa Birliği (AB) içerisinde Kristal markasının daha rekabetçi olmasını sağlıyor. İspanya’dan Uzak Doğu dahil tüm dünya pazarlarına hizmet verebiliyoruz” dedi.

Kristal yağları sektördeki yatırımlarına devam ediyor

Kristal Yağları’nın zeytinyağı sektöründeki en önemli oyunculardan biri olarak sektöre sürekli yatırım yaptığını belirten Gözgeç, yapılan modernizasyon ve kurumsallaşma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gözgeç, “Yüksek kapasiteli modern rafineri tesisimizde ham zeytinyağları hiçbir kimyasal işleme tabi tutulmadan su buharı teknolojisi ile tamamen fiziksel üretim proseslerinden geçirilerek rafine ediliyor. Natürel sızma alanı krom tank ve ısı kontrollü ortamlarla desteklendi. Ayvalık’taki sıkım tesisimiz ise 2016 ve 2022 yıllarında modernize edilerek kapasitesi artırıldı. Bunların yanında, Arkas Holding iştiraki olarak faaliyetlerimizi sürdürürken, son beş yılda insan kaynağına da önemli yatırım yaptık” diyerek süreci özetledi.

Kristal Türkiye Koleksiyonu

Bu süreçte farklı bölgelerde unutulmaya yüz tutmuş zeytin çeşitlerini hayata döndürdüklerini ve elde edilen zeytinyağını tüketicilerle buluşturduklarını dile getiren Gözgeç,”En anlamlı projelerimizden biri ülkemizin kültürel mirasına sahip çıkmak misyonuyla başlattığımız ‘’bölgesel lezzetleri ve zeytin çeşitlerini koruma projesi’’dir. Bu proje kapsamında Anadolu’nun farklı yörelerinde yetişen, unutulmaya yüz tutmuş ve çok tanınmayan zeytin çeşitlerinden elde ettiğimiz natürel sızma zeytinyağlarını ‘’Kristal Türkiye Koleksiyonu’’ adı altında tüketicilerimize sunduk. Koleksiyonda Kilis Yağlık, Sarı Ulak ve Hatay Saurani çeşitlerinden üretilmiş natürel sızma zeytinyağları yer alıyor” dedi.

Kristal Yağları, yaptığı yatırımla zeytin pazarına da Kristal markasıyla giriş yaptı. Bu konuda bilgi veren Gözgeç, “Zeytin, sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti. Zeytin pazarı da sürekli gelişen ve büyüyen bir pazar olmaya devam ediyor. Kristal olarak 10 kg’lık ambalaj ile yurt içinde zeytin pazarına kendi markamızla giriş yaptık. 2025 yılında küçük boy ambalajlı zeytin ürünümüz ile yurt dışı pazarlarına açılacağız. Doğal yöntem ile ürettiğimiz siyah ve yeşil zeytin ürünlerimizle tüketicilerimize katkısız ürün üretiyoruz” dedi.

Zeytinyağı sektörünün yaşadığı sorunlar

Zeytinyağı piyasasında en büyük sıkıntının tağşiş ve zeytinyağı ihracatına uygulanan kısıtlamalar olduğuna dikkat çeken Gözgeç, özellikle online satış platformlarında denetimsiz satışların arttığını vurguladı. Gözgeç, “Tüketici zeytinyağı tüketmek istiyor fakat alım gücünün düşmesi karşısında merdiven altı firmalara itibar edebiliyor. Tağşişe karşı denetimler artırılırken cezai müeyyidelerin de caydırıcı oranda artması gerekiyor” dedi.

Son yıllarda zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlamaların sektörü olumsuz etkilediğine de vurgu yapan Gözgeç, “Zeytinyağı ihracatını kısıtlayan uygulamalar ile yurt içinde fiyatların düşmesini beklemek akıntıya karşı kürek çekmek olur. Çünkü zeytinyağı fiyatları Akdeniz havzasındaki gelişmelere bağlı olarak belirlenir. İspanya’daki hasat ve devreden stok seviyesi piyasayı doğrudan etkilemektedir” dedi.