Aişeoğlu DEVGROSS, yeni şubelerle büyümeye hazırlanıyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da vatandaşlara daha uygun maliyetli market ürünü sağlamak ve hotel, restoran, kafe sektörüne bölgede olmayan ürünlerin erişimini güçlendirmek amacıyla Eylül 2018’de kapılarını açan Aişeoğlu DEVGROSS yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor.

Toptan fiyatına perakende satış mottosuyla faaliyet gösteren firma, hotel – restoran – kafe sektörüne özel ev dışı tüketim ürünlerinde de yüksek pazar hacmi yakaladı. Aişeoğlu DEVGROSS Genel Müdürü Saadet Aişeoğlu, Urfa’da yeni şube yatırımlarıyla kentteki pazar paylarını artıracaklarını söyledi.

Özellikle mega boyutlu ev dışı tüketim ürünlerinde iddialı olduklarını belirten Saadet Aişeoğlu, “İnsanlarımız artık yeme içme alışkanlıklarını dışarıdan karşılıyorlar. Haliyle restoran ve kafelerimize talepler her geçen gün daha da artıyor. Biz bu noktada işletmelerimizin ihtiyacı olan gıda, temizlik ve diğer HO-RE-CA ürünlerine olan erişimi güçlendiriyoruz. Bizim konseptimize uygun marketler en yakın Gaziantep ve Diyarbakır’da bulunuyor. Yerel marketlere de hizmet veriyoruz. Ürün portföyümüz şuanda 10 bin çeşidi geçti. Toplamda 30 kişiyi istihdam ediyoruz. Zücaciye, kozmetik, içecek, şarküteri, dondurulmuş gıda, hijyen, tek kullanımlık ürünler reyonlarımızla tüm ürün gruplarında eksiksiz hizmet veriyoruz. Karaköprü ve Eyubiye ilçelerinde yeni modern şubeler açmayı planlıyoruz. Ayrıca ana binamızı da yeni bir yerde otoparkıyla, akıllı deposuyla, dijital teknolojileriyle yeni nesil bir market tesisine dönüştüreceğiz. Projelendirme çalışmalarımız ve arazi arayışımız eş zamanlı olarak devam ediyor” dedi.

Ürün tedarikinde yerel markalara özel mikro milliyetçilik yapıyor

Ürün tedarikinde mikro milliyetçilik yaparak Şanlıurfa’daki firmalara pozitif ayrımcılık yaptıklarının altını çizen Saadet Aişeoğlu, bu sayede katma değer yaratmaya çalışan sanayicilerimize destek olarak yerel ekonomiye katkı sağladıklarını belirtti. Bahar Kimya, Düşler Bahçesi, Pınar Süt en çok çalıştıkları yerel markalar olduğunu ifade eden Aişeoğlu, “Türkiye yerel ekonomiyi önceleyen yaklaşımla ancak kalkınabilir. Yereli güçlendirmeden ülkemizin sürdürülebilir gelişimini sağlayamayız. Urfa’dan temin edemediğimiz ürünler içinde ilk etapta Gaziantep ve Diyarbakır’daki firmaların kapısını çalıyoruz. Yerel markalarımızın ürünlerini teşhirlerle, kasa etkinlikleriyle ve bazı özel projelerle farkındalıklarını artırıyoruz” diye konuştu.

Kadın üreticiler için özel reyon açtı

Yerel markaların dışında pozitif ayrımcılık yaptıkları diğer bir kitlenin ise kadın üreticiler olduğunu ifade eden Saadet Aişeoğlu, şöyle devam etti: “Şanlıurfa’da okullar kapandıktan sonra kırsal bölgelerimizdeki nüfusun önemli bir kısmı kent dışına işçi olarak göç ediyor. Bu durum toplumsal gelişimimiz adına önemli sorunlara yol açıyor. Mevsimlik tarım işçi göçünü önlemek üzere kırsaldaki kadın üreticilerimizin ürünlerini raflarımıza taşıyarak desteklemeye çalışıyoruz. Bazı üreticilerimize sözleşmeli üretim de yaptırıyoruz. Kurutulmuş, dondurulmuş ve geleneksel ürünlerimizi kadın üreticilerimizden tedarik ediyoruz. Marketimizin içerisinde kadın üreticilerin ürünlerine özel bir reyon açtık. Şanlıurfa ekonomisinin önünü kadınlar açacak. Bu değeri oluşturabilirsek ülkemizin ekonomisine daha önemli katkılar yapabiliriz. Yeter ki işbirliğinin, eşitliğin ve mikro ekonominin farkında olalım. Gerisi hızlı bir şekilde gelecektir.”