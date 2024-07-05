İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mazlumlara ve bayrağımıza uzanan elleri kırarız

OKTAY ENSARİ / KAYSERİ

İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın basın toplantısına Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler, Baki Ersoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayseri’de 13 aylık verilerin incelendiğinde mallara karşı işlenen suçların Türkiye ortalamasının altında olduğunu ve bu suçlara karışanların yakalanarak tutuklanma oranına göre yine Kayseri’nin başarılı olduğun dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 30 Haziran’da Kayseri’de meydana gelen olaylarla ilgili, 155 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 1’unun tutuklandığını, 145 kişi hakkında da adli kontrolün devam ettiğini söyledi. Yerlikaya, bu olaylara karışanlar arasında kasten yaralama, uyuşturucu, dolandırıcılık, şantaj ve cinsel suçlar gibi olaylara karışanlar bulunduğunu, Kayseri’deki olayların bir yansıması olarak Türkiye geneline sıçrayan Suriyelilere karşı çeşitli eylemlerde bulunan 1065 kişinin yakalandığını, bunlardan 28’i tutuklanırken 187 kişi hakkında da adli takip bulunduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı, siber suçlar birimlerinin de Kayseri’deki olaylarla ilgili paylaşım yapan 6’sı yurtsışında olmak üzere, 189 hesaptan 12’sinin sahibinin tutuklandığını belirterek, “Özellikle provakatif yayın yapan hesap sahiplerinin ensesindeyiz. Kayseri’de daha önce bende kaymamak olarak görev yaptım. Kayserilileri tanıyorum. Kayserililer vatansever, milli ve manevi değerlerine bağlı kişilerdir. Milletimizin içinde olmayan nefret söylemini, sosyal medya üzerinden paylaşanların peşindeyiz. 8 Eylül 2020 öncesi bir takım görüntüleri, sosyal medya hesaplarında paylaşan, bunlarla algı oluşturmaya çalışan kişilerle ilgili de görevlendirdiğim mülkiye müfettişleri işlem yapmaktadır. Kayseri’de 96 bin yabancı uyruklu bulunmaktadır. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili Kayseri’de 28 operasyon yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. 1918 düzensiz göçmen yakalandı. Kayseri’de, 3060 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Buradan sesleniyorum: Lütfen propagandalara gelmeyelim. Hukuk dışı işlere bulaşmayalım. Yüce Türk adaleti suçlulara gerekeni yapacaktır. Hak var, hukuk var, mahkemelerimiz var. Çirkin görüntüleri görmek istemiyoruz. Sinsi tuzağa düşmeyeceğiz. Mazlumlara ve bayrağımıza uzanan elleri kırarız” dedi.