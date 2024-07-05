AKİB’in ilk yarı ihracat performansı 8,57 milyar dolar

MERSİN / EKONOMİ

İhracat performansını değerlendiren AKİB Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, Ocak-Haziran döneminde en yüksek değerleri kimya, demir-çelik ve hububat, bakliyat sektörlerinde elde ettiklerini, en fazla ihracat yaptıkları ülkelerin ise Irak, Hollanda ve ABD olduğunu açıkladı.

Slovenya, Malta, Mısır, Hollanda, ABD, Belçika ve Fas pazarlarındaki hacimde önemli artışlar sağlandığını kaydeden Doğan, “Yılın ilk yarısında en fazla ihracatı yüzde 50 artış ve 3,01 milyar dolarla Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 21 artış ve 1,9 milyar dolarla ikinci, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz ise yüzde 8 artış ve 1,01 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı” dedi.

AKİB’in son 12 aylık ihracatının yüzde 8 artışla 17,52 milyar dolar düzeyine ulaştığını aktaran Doğan, ihracat ailesinin talep, öneri ve beklentilerinin karşılanması halinde ihracat rakamlarını daha yukarılara taşıyacaklarını kaydetti.