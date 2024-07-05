Malatya Kayısı Festivali, 19 Temmuz’da başlayacak

MALATYA / EKONOMİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, katılım sağladığı Kayısı Hasat Bayramı programında Malatya Kayısı Festivali’nin tarihini açıkladı.

Yeşilyurt İlçesi Görgü Mahallesi’nde gerçekleştirilen Kayısı Hasat Bayramı programında konuşan Sami Er, belirterek Kültür ve Turizm Bakanı ile yaptıkları görüşmeler neticesinde Malatya Kayısı Festivalinin 19-21 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceklerini duyurdu.

Kayısıda bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu vurgulayan Başkan Er, “Kayısımızın daha iyi noktalarda olması için gerek üreticiler gerek Ticaret Borsamız gerekse de Ticaret Odamız olsun elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Biz de Belediye olarak elimizden ne geliyorsa onu yapmaya gayret ediyoruz. Bu alanda yeni bir ticaret merkezini Malatyamıza kazandırdık. Dünya Kayısı Ticaret Merkezimizin daha aktif hale gelmesi gerektiğinin de bilincindeyiz. Lisanslı Depoculuğumuz tonlarca kapasiteye sahip. Lisanslı depoda paketleme tesisi de var. Kayısıya bu hususta katkı olacak başka lisanslı depoların da hayata geçirilmesini sağlayacağız” dedi.

Festivalden önce 12 Temmuz tarihinde ise kayısı yarışmasını yapacaklarını belirten Sami Er, “Fiziki enkazdan kurtulmaya çalışırken sosyolojik enkazdan da kurtulalım. Bu amaçla düzenleyeceğimiz yarışma ve festival ile insanımızın normalleşmesi yaşamlarını normal bir şekilde sürdürmesini sağlamak istiyoruz.