AKAMİB, Birleşik Krallık’taki atağını sürdürecek

MERSİN / EKONOMİ

Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) tarafından, Mersin Kereste-Palet URGE Projesi kapsamında Londra’da yurt dışı pazarlama faaliyeti düzenledi. 11 Türk firmasının temsilcileri, bölgedeki 24 ithalatçı şirket yöneticileriyle bir araya gelerek işbirliğini geliştirmek için adımlar attı. Southern Comfort ve Covers Timber and Builders Merchants firmalarını da ziyaret eden Türk heyeti, kereste-palet sektörü hakkında istişarelerde bulundu.

“Birleşik Krallık’ın ithalatından daha fazla pay alabiliriz”

Organizasyonu ve pazarı değerlendiren AKAMİB Başkanı R. Onur Kılıçer, Birleşik Krallık’ın ülke geneli sektör ihracatı özelinde bu yıl en fazla ihracat yapılan ikinci ülke olduğuna dikkat çekti.

Bu ülkeye 8 aylık periyotta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 büyümeyle 286 milyon dolarlık ihracat yapıldığını kaydeden Kılıçer, “AKAMİB’in ihracatında ise 10’uncu sırada yer alan Birleşik Krallık’a ihracatımız bir önceki döneme kıyasla başa boş noktada ilerliyor. Aldığımız payı artırabilecek kapasitemiz var, tüm gayretimiz de bu pazarda daha fazla başarı sağlamak” dedi.

İhracat, URGE projeleriyle artacak

Mersin’in mobilya, kâğıt, orman ürünleri sektöründe ise 8 aylık süreçte kereste-palet ürün grubunda yaklaşık 9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildiren Kılıçer, “Firmalarımızın Birleşik Krallık pazarında yeni bağlantılar sağlaması ve ihracatlarını artırmalarını hedefliyoruz. URGE projelerimiz de illerimize ve ihracatını büyütecek potansiyele sahip firmalarımıza büyük katkı sağlıyor. Heyetle beraber Mersin’in Birleşik Krallık’a olan ihracatı, ciddi artış sağlayacaktır. Önümüzdeki süreçte URGE projelerine ağırlık vererek, başarılı bir dönem geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.