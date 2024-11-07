AKAMİB, Riyad’da ticari köprüler kuruyor

MERSİN / EKONOMİ

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), ihracatı artıracak çalışmalarını Ur-Ge projeleriyle sürdürüyor. Son olarak Eylül ayının sonunda Birleşik Krallık’a yönelik Mersin Kereste-Palet URGE Projesi düzenleyen ve başarılı sonuçlar alan birlik bu kez yönünü Körfez’e çevirdi.

Ticari ilişkilerin geliştiği ve ihracatın artış kaydettiği Suudi Arabistan’a yönelen AKAMİB, başkent Riyad’da 4-7 Kasım 2024 tarihleri arasında ‘Hatay Mobilya ve Aksesuarları URGE Projesi’ düzenleyerek, önemli ticari görüşmelere katkı sağladı. Bu kapsamda Türk firmaları Propa Plastik Profil, Kapan Mobilya, Cemal Sandalye, Modelin Mobilya, Reyyan Mobilya, Gökçesan Mobilya, Abk Büro Mobilya ve Berva Mobilya firmaları, 70 Suudi firma ile 290’ın üzerinde ikili iş görüşmesi yaptı.

Türkiye, en büyük 3’üncü tedarikçi

Suudi Arabistan pazarının Türk mobilya sektörü için büyük fırsatlar sunduğunu dile getiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Ülkemiz, Suudi Arabistan'ın toplam ithalatında 18’inci sırada yer alırken, sektör bazında üçüncü sırada bulunuyoruz. Suudi Arabistan, bu alanda 4 milyar doları aşan ithalatıyla dünya çapında önemli bir alıcı. Çin ve İtalya’nın ardından en büyük üçüncü tedarikçiyiz ve bu durum, bizim için daha fazla büyüme potansiyeline işaret ediyor” dedi.

Suudi Bakan Türkiye’de, mobilya sektörü Riyad’da

Yapılan görüşmelerin ihracat potansiyelini artırmada stratejik bir adım olarak değerlendiren Kılıçer, “Suudi Arabistan’da ticari faaliyetleri geliştirmeye çalışırken, aynı tarihlerde Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi'nin İstanbul'da Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'na katılması da önemli. Bu adımlar, iki ülke iş dünyasının daha fazla yakınlaşmasına katkı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki bu güçlü ticari bağların daha da pekişeceğine ve ihracat rakamlarımızın artış göstereceğine inancımız tamdır" diye konuştu.