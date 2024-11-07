Zeytinyağı ihracatının yüzde 77’si ambalajlı yapıldı

İZMİR / EKONOMİ

Zeytinyağı sektörü, kısıtlama ve kotalarla geçirdiği 2023/24 sezonunda 70 bin 750 ton zeytinyağı ihraç ederek, Türkiye’ye 506 milyon 374 bin dolar döviz kazandırdı. Türk zeytinyağı sektörünün, çetin geçen 2023/24 sezonunda 70 bin 750 tonluk ihracatının yüzde 76.9’una denk gelen 54 bin 405 tonluk dilimini ambalajlı ihraç ettiği bilgisini paylaşan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, “Ambalajlı zeytinyağı ihracatının çok büyük kısmı büyük ambalaj olarak yapıldı ve dökme zeytinyağı ihracatının yerini aldı. Son dönemde kota verilmesi ve kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte dökme ve varilli zeytinyağı ihracatımız 100 milyon dolar oldu” diye konuştu.

2023/24 sezonunda prina yağı ihracatının da 11 bin 38 ton karşılığı 48 milyon 59 bin dolar olarak kayıtlara geçtiğini hatırlatan Uygun, Eylül ayı sonunda biten sofralık zeytin ihracat sezonunu 210 milyon dolarla geride bırakan sektörün, bunun karşılığı olarak 2023/24 sezonunda 765 milyon dolarlık döviz getiri elde ettiğini söyledi. Sektör olarak 2022/23 sezonunda toplam 932 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını hatırlatan Uygun, 2023/24 sezonunda, 2022/23 sezonuna göre ihracatta zeytinyağı kaynaklı yüzde 18 kayıp yaşadıklarını belirtti.

Dolar bazında yüzde 54 değer kazandı

Zeytinyağının 2022/23 sezonunda ortalama ihraç fiyatının 4,64 dolar olduğunu, 2023/24 sezonunda bu rakamın dolar bazında yüzde 54’lük artışla 7,16 dolara ilerlediğini vurgulayan Uygun, “Zeytinyağı ihracatında miktar bazında düşüş yüzde 52’ye ulaşırken, ortalama ihraç fiyatındaki artış sayesinde döviz getirisindeki gerileme yüzde 29’la sınırlı kaldı” dedi.

2024/25 sezonunda ihracat hedefi 200 bin ton

Türkiye’nin 2024/25 sezonunda 475 bin tonluk zeytinyağı rekoltesiyle İspanya’nın ardından dünya ikincisi olacağını söyleyen Uygun, “Rekolteyi katma değere dönüştürebilmek, üreticilerimizin emeklerinin karşılığını almasını sağlamak için 2024/25 sezonunda 200 bin ton zeytinyağı ihracatı hedefliyoruz” diye konuştu.

ABD, zeytinyağı ihracatında lider

2023/24 sezonunda Türkiye, 120 ülkeye zeytinyağı ihraç ederken zirvede 135 milyon dolarlık tutarla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. İspanya 110 milyon dolarla ikinci olurken, İtalya’ya 42,8 milyon dolarlık zeytinyağı ihraç edildi. Japonya’ya yapılan ihracat yüzde 19’luk artışla 28 milyon dolardan 33,5 milyon dolara yükseldi. Suudi Arabistan’a 15,7 milyon dolarlık zeytinyağı ihraç edildi. Rusya 14 milyon dolarlık Türk zeytinyağı talep ederken, Almanya’ya 7,7 milyon dolar, Portekiz’e 7,4 milyon dolar, Brezilya ve Avustralya’ya 6’şar milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.