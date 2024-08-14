AKMİB, temmuzda 390,3 milyon dolarlık ihracat yaptı

MERSİN / EKONOMİ

Yılın 7’nci ayındaki ihracat rakamlarını değerlendiren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Başkanı Saadettin Çağan, bu dönemde 559 bin 725 ton ürünün uluslararası pazarlara sevk edildiğini bildirdi. Mineral yakıtlar ve yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasalların bölge ihracatının yüzde 82,7’sini oluşturduğunu kaydeden Çağan, “Mineral yakıtlar ve yağlarda yüzde 191,8 milyon dolara ulaştık. AKMİB’in sektör ihracatında mineral yakıtlar ve yağların payı yüzde 57,4 seviyesinde gerçekleşti. Bunu yüzde 14,5 pay ve 48,6 milyon dolarla plastikler ve mamulleri, yüzde 10,8 pay ve 36,1 milyon dolarla anorganik kimyasallar takip etti” dedi.

“Ukrayna’ya ihracatımızı yüzde 11 kata yakın artırdık”

En fazla ihracat yapılan ülkeler listesinde Hollanda, Mısır ve Togo’nun ilk üç sırayı aldığını dile getiren Çağan, “Hollanda’ya yüzde 34 artışla 60,7 milyon, Mısır’a yüzde 589 artışla 56,5 milyon, Togo’ya 22,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Hacimde en güçlü artışları yakaladığımız ülkelerde Ukrayna pazarındaki 4 haneli performansımız dikkat çekiyor. Ukrayna’ya yüzde 1.064 artışla 9,6 milyon dolar ihracat yaptık. Bu ülkeyi yüzde 589 artışla Mısır, yüzde 193 artış ve 12,9 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. Anlamlı artışlar sağladığımız diğer pazarlar Irak ve Romanya oldu” diye konuştu.

Havalimanı, bölge ihracatına güç katacak

Hizmete giren Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın Türkiye’nin kargoda ikinci büyük HUB’ı ve Orta Doğu’ya açılan kapısı olacağına dikkat çeken Çağan, “Hava yoluyla taşımacılık, tedarik zincirinin kesintisiz işlemesine yardımcı olacak. Havalimanımızla daha hızlı mal taşınacak, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu kolaylaşacak. Bu da bölgemizdeki işletmelerin daha geniş pazarlara açılmasını sağlayacak” ifadesini kullandı.

Öte yandan, uluslararası pazarlarda rekabetçiliğin her geçen ay sertleştiğine dikkat çeken Çağan, üretim maliyetleri artarken yatak seyreden kurların Türk ihracatçıları dezavantajlı konuma düşürdüğüne işaret ederek, şunları aktardı: “Enflasyonla dengeli kur politikasının sağlanması, kazanımlarının korunmasına fayda sağlayacak. AB Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi gibi mekanizmalara uyum süreçleri için, firmalarımızın uygun maliyetli finansman ihtiyacı bulunuyor.”