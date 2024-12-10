AKY Technology, kuruyemişte Avrupa’daki ağırlığını artıracak

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde, toplam yüzölçümü 110 bin metrekareyi bulan tesislerinde faaliyet gösteren AKY Technology; bakliyat/kuruyemiş eleme, tohum iyileştirme-işleme ve paketleme makineleriyle, bunlara dönük ekipmanlar imal ediyor. Yüksek teknolojili cihazlarını pazarlamanın yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında anahtar teslim tesis kurulumları gerçekleştiren AKY Technology, 2024 yılı içinde birçok tesisin hizmete alınmasını sağladı. Bulgaristan’ın ay çekirdeği üretiminde lider markalarından biri için Aksaray’da saatte 10 ton işlem kapasiteli eleme, temizleme ve paketleme tesisi kuran AKY Technology, Erzurum’da yine 10 ton kapasiteli ay çekirdeği işleme tesisini faaliyete aldı. Yunanistan’daki 4 ton/saat kapasiteli ceviz soyma, kurutma, kırma, boylama ve paketleme tesisi kurulumunu da başarıyla tamamlayan şirket, ihraç pazarları arasında yer alan Portekiz, Dubai ve Suudi Arabistan’daki iş ortakları için farklı büyüklükte ceviz işleme tesisleri oluşturarak globaldeki gücünü artırdı.





Romanya’daki tesisler işlemde

Avrupa pazarındaki etkinliklerini sürdürebilmek amacıyla Slovakya’da temsilcilik kurduklarını anımsatan AKY Technology Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, Balkanlardaki satış ağının her geçen geliştiğini söyledi. Dünyanın önemli ceviz üreticilerinden olan Romanya’da, Piteşti, Mecidiye ve Köstence kentlerinde büyük kuruyemiş firmaları için tesis kurduklarını aktaran Gökmen Akyürek, “Amerikan tipi ince kabuklu chandler cevizini işleyecek makinelerimizi tesislerde faaliyete aldık. Hasat edilen tonlarca ceviz AKY Technology markalı makineleriyle yıkanıyor, soyuluyor, kurutuluyor, boylanıyor, kırılıyor, temizleniyor ve paketleniyor. Köstence’deki tesiste, saatte 2,5 ton kabuklu ceviz işleniyor. Ürünlerin tarladan sofraya uzanan tüm yolculuğunda AKY imzasının bulunması nedeniyle mutlu ve gururluyuz” dedi.



“Süreci hızlandırıyor, kalite ve verimi artırıyoruz”

Yılda 200 fabrikanın kurulumunu gerçekleştirebilecek altyapıya ve makine çeşitliliğine sahip olduklarını belirten Gökmen Akyürek, “Yeni yatırımlarla kuruyemiş sektörünün global çaptaki gelişimine katkı sağlıyoruz. Excell 117 kapalı eleme, Excell Truva 408 kapalı eleme, PLC kontrollü taş ayırma, Alfa kapalı hafif tane ayırma ve Gold serisi fotosorter renk ayırma makinesi ile çekirdek kefe kantar gibi ürünlerimiz, ay çekirdeği işleme sürecini hızlı, verimli ve yüksek kaliteli hale getiriyor. Excell 2018 kırma, Excell 700 boylama, dal alma, kabuklu ceviz yıkama/soyma ve taş ayırma makinesi ile kurutma kulesi ve cevize özel pnömatik seperatörler de ceviz işleme sürecinin verimli şekilde gerçekleştirilmesi için tasarlandı” diye konuştu.



Teknoloji üretimindeki Ar-Ge, imalat, kalite kontrol, nakliye ve montaj aşamalarını büyük bir titizlikle yürüttüklerinin altını çizen Gökmen Akyürek, dünya bakliyat pazarını yakından takip ederek, Ar-Ge Departmanı'ndaki profesyonellerle tekno yenilikçi projeler geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.