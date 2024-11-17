Amerika AAPEX Show’da Vaden yoğun ilgi gördü

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Dünyanın en önemli otomotiv yedek parça fuarlarından olan AAPEX Show, sektör devlerini bir araya getirdi. Fuarda katılımcı olarak yer alan Vaden, ürünlerini müşterileri ile buluşturdu. Fuar boyunca Vaden’in standı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Fuarla ilgili değerlendirmelerinde bulunan Vaden Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Müdürü Fatih Alkan, AAPEX Show’da ürünleri ile ilgi odağı olduklarını belirtti.

“Ülkemizin bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz”

Fatih Alkan, “Üretim alanımız, ürün çeşit ve adedimiz ile Vaden markası olarak dünyanın en büyük ağır vasıta yedek parçaları üreticileri arasındayız. Bu gururu AAPEX Show Fuarı’nda da yaşadık. Sektörümüz adına önemli bir fuar. Buraya dünyanın en önemli üreticileri katılıyor. Biz de ülkemizi burada temsil etmenin gururunu yaşadık. Kalitemiz 100 ülkede kendini ispatlamış durumda. Amerika kıtasında yer alan kullanıcılarımız standımızı ziyaret ederek tam not verdi. Yeni müşteriler noktasında önemli görüşmeler yaptık. 1500 kişilik Vaden ailesi olarak ürettiğimiz parçalarımız yoğun talep gördü. Tüm müşteri ve ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Seyit Acar önderliğinde ülkemizin bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.