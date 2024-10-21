Antalya Turizm Fuarı 23 Ekim’de başlıyor

FİKRİ CİNOKUR /ANTALYA

Antalya Turizm Fuarı’nı düzenleyen GMT Fuarcılık Limited Şirketi sahibi Selçuk Maral yaptığı açıklamada, bu yıl 23 - 24 - 25 Ekim tarihlerinde 6. kez düzenlenecek turizm sektörünün en önemli buluşma noktası olan ATF’nin daha da büyüdüğünü ve marka haline geldiğini söyledi.

ATF’nin gelişim süreci hakkında bilgi veren Maral, şunları kaydetti:

‘’Turizm sektörünün lokomotifi olan Antalya bölgesinde fuar eksikliği olduğunu görerek 6 yıl önce Antalya Turizm Fuarı’na başladık. Araya pandemi krizi girdi. Ancak, pandemiden sonra çok hızlı toparlanan turizm sektörü ile birlikte ATF’de gelişmeye başladı. 4 bin metrekare alanda başlayan fuarımız bugün 35 bin metrekare alana taşındı. Yıllar geçtikçe daha da büyüyoruz. ATF, sadece Antalya'nın ve Türkiye'nin değil, tüm Akdeniz'in en etkili turizm fuarı haline geldi.’’

Yerli ve milli fuar

ATF’nın turizm sektöründeki fuarcılık anlayışı ve ezberini bozduğunu belirten Maral, sözlerine şöyle devam etti:

‘’360 derece hizmet anlayışı ile dünya turizm fuarcılığında oyunu değiştirdik. ATF tamamen özgün, fikri ve zikri kendine ait, yenilikçi, milli ve yerli bir fuar projesidir. ATF bu yıl ilk defa 3 gün gerçekleştirilecek. Dünyadaki bütün fuarlar gün ve etkinlik sayılarını azaltırken biz, hem etkinlik sayımızı arttırıyoruz hem de gün sayımızı arttırıyoruz. Bunda tabii ki en temel inancımız, Türk turizmcinin sinerjisi, Türk turizm ürünlerinin iddiası, geleceğe dair inançları, mesleklerine ve ülkeleri için verdikleri savaş.’’

2 bin yabancı seyahat acentesi katılacak

ANFAŞ Fuar merkezinde gerçekleştirilecek Antalya Turizm Fuarına yurtdışından 60 ülkeden 2 binden fazla seyahat acentesi temsilcisi, bine yakın turizm markası temsilcinin katılacağı fuar boyunca 100’den fazla konuşmacı turizm sektörü geleceğini tartışacak.