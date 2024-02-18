Aydem Enerji, 5 grup şirketiyle CDP İklim Değişikliği Programı A Listesi’nde

DENİZLİ

Elektrik üretim, dağıtım ve satış alanlarında faaliyet gösteren Aydem Enerji, 5 grup şirketiyle birlikte, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı’nda global A Listesi’ne girmeyi başardığını duyurdu. Aydem Yenilenebilir Enerji, Aydem Perakende, Gediz Perakende, Adm Elektrik ve Elsan’ın olduğu 5 grup şirketi iklim değişikliğine karşı kurumsal şeffaflık ve performanslarıyla global A Listesi’ne girmeye hak kazandı. Aydem Enerji grup şirketlerinin iklim değişikliği konusunda aldığı sorumluluğu teyit eden A notu, şirketlerin proaktif yaklaşımını, daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceği teşvik etme konusundaki kararlılığını da yansıtıyor.

CDP İklim Değişikliği Programı global A Listesi’nde 5 grup şirketiyle birlikte yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, “Şirketlerimizin bu global başarısı, sürdürülebilir geleceği teşvik konusundaki kararlılığımızı göstermesi açısından çok değerli. Türkiye’nin enerji alanında ilkleri gerçekleştiren şirketi olarak, çalışmalarımızın odağına yenilenebilir enerji üretimini koyuyor; yatırımlarımızı bu eksende yoğunlaştırıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede operasyonlarımızın her alanında şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik odağıyla çalışmaya, sektörümüze örnek olmaya devam edeceğiz” dedi.