Bakan Kacır: TSE 4 bin 200 uygunsuz ürünün ülkemize girişini engelledi

EKONOMİ / KOCAELİ

14 Ekim Dünya Standartlar Günü’nde Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenen programa; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ve Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Kocaeli MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin, ISO Başkanı Dr. Sung Hwan Cho, Akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Bakan Kacır, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) 2027 yılında İstanbul’da düzenlenecek ISO Haftası etkinliğine ev sahipliği yapacağını duyurdu.

14 Ekim Dünya Standartlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Geçtiğimiz ay Kolombiya'da düzenlenen ISO Konsey Toplantısında alınan karar doğrultusunda ISO Haftası etkinliklerine Türk Standartları Enstitümüz 2027 yılında İstanbul'da ev sahipliği yapacak. Yalnızca geçtiğimiz yıl Enstitümüz 42 bin 660 deney raporu, 13 bin 640 kalibrasyon sertifikası, 18 bin 963 ürün belgesi, bin 448 CE belgesi, 5 bin 12 sistem belgesi, 585 helal belgesi düzenledi. İthalat denetimleri kapsamında 155 bin ürünü denetleyerek 4 bin 200 uygunsuz ürünün ülkemize girişini engelledi” dedi.

“Türk sanayisi küresel arenada daha güçlü”

Bakan Kacır, "Katma değerli ve ileri teknolojiye odaklanmış üretim zemininde, yeşil ve dijital dönüşümü hayata geçirip Türk sanayisini küresel arenada daha güçlü, daha etkili konuma yükseltiyoruz. Kalite ve standardizasyonu önceleyen bir üretim anlayışı da Türkiye Yüzyılında güçlü üretim altyapımızın sürdürülebilirliği ve rekabetçiliği için vazgeçilmez unsurdur. Vatandaşlarımızı güvenilir ve kaliteli ürün ve hizmetlerle buluşturmanın anahtarıdır. Türk Standartları Enstitüsü; belgelendirme, muayene, gözetim, doğrulama, deney, kalibrasyon ve eğitim hizmetleriyle, geliştirdiği standartlarla vatandaşlarımız, sanayicilerimiz ve müteşebbislerimizin her zaman destekçisi konumundadır. Yalnızca geçtiğimiz yıl Enstitümüz; 42 bin 660 deney raporu, 13 bin 640 kalibrasyon sertifikası, 18 bin 963 ürün belgesi, bin 448 CE belgesi, 5 bin 12 sistem belgesi, 585 helal belgesi düzenledi. İthalat denetimleri kapsamında 155 bin ürünü denetleyerek 4 bin 200 uygunsuz ürünün ülkemize girişini engelledi. TSE ayrıca girişimcilerimizin, vatandaşlarımızın güvenli, küresel standartlarla uyumlu ve çevreye duyarlı ürünlerle buluşmasında köprü görevi üstlendi. Adil rekabet ortamını savunarak; ’Türk Malı’ etiketinin marka değerini güçlendirdi. Düzenlediği eğitimlerle de standardizasyon kültürünün ülkemizde daha geniş kitleler tarafından benimsenmesini, yaygınlaşmasını ve hayata geçirilmesini teşvik etti" diye konuştu.

“Sanayide çalışan sayımızı 3,9 milyondan 6,7 milyona çıkardık”

"Ülkemiz ikinci asra, Türkiye Yüzyılı’na yaraşır kazanımlarla, güçlü ve stratejik hedeflerle adım attı" diyen Bakan Kacır, "Hayata geçirdiğimiz reform niteliğinde hamlelerle hemen her alanda yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında önemli başarılara imza atıyoruz. Sanayide çalışan sayımızı 3,9 milyondan 6,7 milyona, Ar-Ge harcamalarımızı yıllık 1,2 milyar dolardan 12 milyar dolara çıkardık. Sayılarını 191’den 362’e yükselttiğimiz organize sanayi bölgelerimiz ve kurduğumuz 45 endüstri bölgesiyle ülkemizi küresel üretim üssü haline getirdik. Otomotivden kimyaya, makineden demir-çeliğe, beyaz eşyadan savunma ve havacılığa, tekstilden mobilyaya sanayimizin tüm sektörlerinin öncülüğünde ihracatımızı 22 yılda 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselttik. Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz TOG’u, milletimizle buluşturduk" ifadelerini kullandı.

TSE; küresel standartların oluşturulmasında etkin çalışan kurum

Bakan Kacır, "Bugün, yapay zekadan kuantum teknolojilerine, hidrojen teknolojilerinden elektrikle çalışan araçlara 158 ayna komite ve bu komitelere üye 2 bin 748 uzmanıyla TSE; küresel standartları yalnızca uygulayan değil, aynı zamanda bu standartların oluşturulmasında etkin çalışan kurumdur. Özellikle ikiz dönüşümün iş dünyasının ajandasında en üst sıralarda yer aldığı bu dönemde yürüttüğü çalışmalarla sanayimizin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Enstitümüz; cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar, oyun konsolu ve modemlerin yenilenerek yeniden satışa sunulması sürecinde uyulacak standartları belirleyerek elektronik ürünlerin ekonomiye yeniden kazandırılmasını sağladı” dedi.

“TSE; 38 bin 440 standartla üretim-tüketim ekosistemimize katkı sağlamaktadır”

Türk Standardları Enstitüsünün 70. yılını kutlayan TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, "TSE, kurulduğu günden bu yana sanayicilerimizin, kamu kurumlarının, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının standardizasyon çalışmalarının merkezi olmuştur. TSE, 7 bin 283 ulusal standarttan oluşan, toplamda 38 bin 440 standartla üretim-tüketim ekosistemimize katkı sağlamaktadır. TSE, uluslararası alanda da aktif bir rol oynayarak 144 teknik komitede katılımcı üye, 254 teknik komitede gözlemci üye olarak yer almakta ve 2 komitede sekreterya görevini yürütmektedir. Ayrıca, ISO 2030 Stratejik Planı doğrultusunda uluslararası standartları geliştirerek küresel ticareti desteklemeyi, adil ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi sağlamayı, yeniliklerle sağlığı korumayı ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmayı hedeflemektedir” şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ve Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından TSE’den 45 yıl ve üzerinde ürün uygunluk belgesi sahibi olan 5 kuruluşa ödülleri verildi.