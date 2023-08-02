Başkan Erdem: Olacaksa Ceyhan il olsun

ADANA/EKONOMİ

Ceyhan Belediyesi’nin yüzde 18 oranında hissedarı olduğu Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi (COSB) toplantısına katılan Başkan Erdem, Kaymakamlık başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarına il olma konusunda ‘birlikte hareket edelim’ çağrısında bulundu.

Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda konuşan Erdem, şu görüşleri dile getirdi: “2007 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla açıklanan ‘Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri’ Bölgesi’nin bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz. Bölge tam kapasite çalıştığında binlerce kişiye iş olanağı sağlanacak. Türkiye’nin cari açığının yüzde 25’ini kapatacak olan Endüstri Bölgesi, sadece Ceyhan ve Adana’nın değil Türkiye’nin de ayrı bir değeri olacak. Ayrıca Soysalı mahallemizdeki iki araştırma sahasında petrolün bulunması da ilçemiz adına önemli bir kazanımdır. Bu yönleri ele aldığımızda ilçemizin il olma yolunda hızla ilerlemesi gerekiyor.”

“Başvuruyu yapacağız, süreci takip edeceğiz”

Ceyhan’ın enerjiyle birlikte aynı zamanda bir tarım bölgesi olduğunu hatırlatan Başkan Erdem, bölgede dünyaca ünlü ‘Ceyhan Karpuzu’nun yanı sıra yer fıstığı ve ayçiçeği üretiminin arttığını, mısır, buğday, pamuk, narenciye, meyve ve sebzede üretim çeşitliliğiyle ilçenin öne çıktığını vurguladı.

Ceyhan’ın nüfusu, coğrafi konumu, ‘Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’ olması ve yatırım merkezi haline gelen Ceyhan OSB’siyle Türkiye’de il olmayı en çok hak eden ilçe olduğunu savunan Erdem, şöyle konuştu: “Hem Ceyhan Belediye Başkanı hem de COSB Yönetim Kurulu üyesi olarak Ceyhan’ımızın gelişmesi ve bölgemizdeki yatırımların artması için ilçe değil İl olmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Bu konuda Kaymakamlığımız başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımıza birlikte hareket etme çağrısında bulunuyorum. Öncelikle ilgili Bakanlığa başvurumuzu yapacağız ve süreci yakından takip edeceğiz. İlçemiz il olabilmenin bütün şartlarını taşıyor. Nüfus ve yüzölçümü, tarım, ticaret, enerji, turizm; bölgenin özelliği bakımından son derece önemli. Enerji koridoru olma özelliğiyle öne çıkan Ceyhan’ımızı el birliğiyle geleceğe taşımalıyız. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin hayata geçmesi için elbirliğiyle hareket etmek zorundayız. Bunu Ceyhan’ın, Adana’nın ve Türkiye’nin geleceği için yapmalıyız. Bu iş siyasi düşünülecek bir konu değildir. Olacaksa Ceyhan ilçemiz il olmalıdır.”