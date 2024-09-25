Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, sel bölgesindeki son durumu açıkladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel ve heyelandan etkilenen Arsin, Sürmene, Araklı ve Yomra ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vali Aziz Yıldırım ile birlikte sel ve heyelanlardan etkilenen ilçelerde incelemelerde bulundu.

Metrekareye 162 kilogram yağış düştü

İlçelerdeki çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra son durumu açıklayan Başkan Genç, “Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun. Dün saat 16.30 itibariyle metrekareye ortalama 162 kilogram yağış düşmesi nedeniyle özellikle Araklı, Sürmene ve Arsin ilçelerimiz ile kısmen de Yomra ilçemizde önemli oranda hasar meydana geldi. Tüm ekipler gece geç saatlere kadar mahsur kalan vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla mücadele etti. Araklı'da kriz merkezi oluşturduk. Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, Valimiz Sayın Aziz Yıldırım’ın riyasetinde sahada duruma vaziyet etmeye çalıştık. Sürmene’de Ali Kemal Demir isimli vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor. İnşallah sağ olarak kendisine ulaşırız” dedi.

"Vatandaşımızın hizmetinde olacağız"

Başkan Genç, ekiplerin büyük bir gayretle çalıştığını belirterek, “AFAD başta olmak üzere tüm ekiplerimiz seferber olmuş vaziyette. Şu anda son durum itibariyle önemli hasar tespitlerimiz var. Valimizle birlikte Arsin'de inceleme yaptık. Ulaşılamayan köylerimiz var. Kayıp bir vatandaşımız dışında 4 ilçemizde can güvenliği noktasında çok şükür başka sıkıntımız yok. Dün 28 mahallemizden 265 ihbar geldi. Bunlar irili ufaklı ihbarlar. Şu anda yine kapalı köy ve mahalle yollarımız var. Bütün ekipler sahada seferber olmuş durumda. Evvel emirde bizim için vatandaşlarımızın can güvenli önemli. Onun dışında öncelik ulaşımı sağlamak. Hastalarımız var, okullar açılacak. Büyük bir gayretle çalışıyoruz. Sağ olsunlar, Bakanlarımız ve Milletvekillerimiz aradı. Trabzon kendi kurumsallığı itibariyle gerek kamu kuruluşlarımızla gerek Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz, imkan ve kabiliyetimiz itibariyle müdahale konusunda herhangi bir eksiğimiz bulunmuyor. Komşu illerimiz Rize Giresun başta olmak üzere arayan başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah kısa sürede toparlanacağız. Devletimiz bütün imkanlarıyla iş başındadır. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. Allah beterlerinden korusun” diye konuştu.

33 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 324 personel ve 104 iş makinesi ile sel mağduru ilçelerde çalışmalara devam ediyor.

Araklı’da 14, Arsin’de 10, Sürmene’de 7 ve Yomra’da 2 olmak üzere toplam 33 mahalle yolunda, temizlik ve yol açma çalışmaları sürüyor.