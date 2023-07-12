Başkan Şengül Gürcistanlı iş insanlarıyla bir araya geldi

SAMSUN/EKONOMİ

2 günlük ziyaret kapsamında Türkiye Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz ve Ticari Ateşeliği, Batum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Giorgi Romanadze, DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan'ı, MÜSİAD Batum Şube Başkanı Hamza Köse’yi ziyaret eden Samsun MÜSİAD ekibi, ayrıca iş görüşmeleri kapsamında Gürcistanlı iş adamları ile B2B görüşmeler yapma imkanı buldu.

Ziyaretle ilgili bilgi veren MÜSİAD Samsun Başkanı Hasan Tahsin Şengül, “Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan önemi ile Gürcistan, iş adamlarımız açısından önemli bir nokta haline geldi. Birçok alanda işbirlikleri yakalanabilecek bu coğrafyada yaptığımız görüşmelerde, ilerisi için güzel işaretler aldığımızı ifade edebiliriz. Ayrıca Rusya, Çin ve İsrailli iş adamları ve sermaye gruplarının bölge üzerinde artan etkisinin yansımalarını gördük. Türkiye olarak, komşu coğrafyamız olan Gürcistan’la daha fazla ticari münasebet kurulmasının zaruretini yerinde tespit ettik. Ziyaretlerimizde ve ikili görüşmelerimizde ülkemiz ve MÜSİAD’la ilgili aldığımız olumlu mesajlar bizleri mutlu etti” dedi.