Batarya Teknolojileri Zirvesi, Gebze Bilişim Vadisi’nde gerçekleşti

EKONOMİ /KOCAELİ

Bilişim Vadisi Gebze’de düzenlenen Batarya Teknolojileri Zirvesi 2024’ün açılış konuşmaları zirve Komite Üyesi Emin Mert Uygun, zirveyi düzenleyen PİLDER Başkanı Kadem Usta ve Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar tarafından yapıldı. Pil ve batarya teknolojileri alanında Türkiye’den ve uluslararası arenadan 32 uzman konuşmacının yaklaşık 750 katılımcı ile bir araya geldiği zirvenin açılış konuşmalarında, batarya teknolojilerinin hem enerjide hem de sanayide yaşanan ‘dönüşüme’ liderlik edecek alan olduğu vurgulandı.

“Amacımız, küresel pazarda daha etkin bir oyuncu haline gelmek”

“PİLDER olarak, ülkemizi bir batarya üretim merkezi haline getirme vizyonuyla hareket ediyoruz. Lityum-iyon batarya ve hücre talebimiz hızla artıyor, bu da bu sektördeki büyük büyüme potansiyelini açıkça gösteriyor” diyen Emin Mert Uygun, konuşmasında, “Amacımız, küresel pazarda daha etkin bir oyuncu haline gelmek ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamak” dedi. Uygun, “’Yıkıcı teknoloji olarak’ nitelendirilen batarya teknolojilerinin her yönüyle ele alındığı zirvede hammadde süreçlerinden hücre üretim tekniklerine, sıra dışı pil uygulamalarından sürdürülebilir atık stratejilerine kadar pil ekosisteminin her aşaması ayrı ayrı değerlendiriliyoruz. Bu yıl ikincisi yapılan Batarya Teknolojileri Zirvesi’nin, dünya genelinde halihazırda 2,6 TWh seviyesinde bulunan ve 2030'a gelindiğinde tam 3,5 kat artarak 9 TWh'a ulaşması beklenen batarya üretim kapasitesinde Türkiye’nin oynayabileceği rol ve bu alanda atılması gereken adımlar açısından belirleyici olması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ de zirvenin ‘Stratejik Partnerliği’ni üstleniyor” ifadesini kullandı.

“Türkiye hammadde üretiminden geri dönüşüme kadar geniş bir batarya ekosistemine sahip”

Bataryaların sanayiden mobiliteye, tüketici elektroniğinden elektrikli araçlara kadar pek çok sektörde ve alanda dönüşümün anahtarı olduğuna dikkat çeken PİLDER Başkanı Kadem Usta, şu açıklamaları yaptı: “Türkiye hammadde üretiminden geri dönüşüme kadar geniş bir batarya ekosistemine sahip. Ülkemizde hâlihazırda 2 hücre üretim tesisi ve çeşitli ölçeklerde 100'e yakın lityum iyon batarya üretim tesisi aktif olarak faaliyet gösteriyor ve yatırım aşamasında olan gigawatt saat kapasitesinin üzerinde 4 yeni hücre üretim tesisi ile bu sayı daha da artacak. Avrupa'nın batarya üretim üssü olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye’nin 2030 yılına kadar 80 gigawatt saat batarya üretim kapasitesini aşacağını öngörüyoruz.2023 yılında sadece lityum iyon bataryalar için gerçekleştirilen 1 milyar dolarlık ithalat, bu alanın stratejik önemini bir kez daha ortaya koyuyor.”

“2030 yılına kadar bölgesel bir üretim ve yatırım üssü olmayı hedefliyoruz”

Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve batarya teknolojilerinin tarihçesi kısa ancak etkisi yıkıcı gelişmeler olduğuna dikkat çeken Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sürdürülebilir ve rekabetçi büyümenin bir unsuru olduğuna inandığımız batarya teknolojilerine yönelik izlediğimiz yol haritasının temelinde de yerli batarya üretimini teşvik etmek, kritik minerallerin yerli kaynaklardan temini ile stratejik tedarik zincirini güçlendirmek ve Ar-Ge çalışmalarını desteklemek yer alıyor. Bu doğrultuda yakın zamanda açıkladığımız Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ve HIT-30 kapsamında batarya teknolojileri ve bileşenleri ile enerji depolama sistemlerinin içinde bulunduğu, ülkemizi ön plana taşıyacağını düşündüğümüz odak alanlarda sağlayacağımız destek ve teşviklerle 2030 yılına kadar 80 GWh’lik bir kapasite inşa ederek bölgesel bir üretim ve yatırım üssü olmayı hedefliyoruz. Bakanlık olarak batarya teknolojilerini, Türkiye’nin sanayi ve teknolojideki dönüşümüne liderlik edecek stratejik bir alan olarak değerlendirdiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu doğrultuda yerli üretim kapasitemizi artırarak dışa bağımlılığı azaltmak, Ar-Ge faaliyetleriyle bu alandaki yenilikçiliğimizi desteklemek temel önceliğimiz ve birlikte çalışarak ülkemizi batarya teknolojilerinde dünya ligine taşımak ana hedefimiz” şeklinde konuştu.

Batarya Teknolojileri Zirvesi’nde ele alınan ana konu başlıkları şöyle:

Batarya Teknolojileri ve Gelecek Trendleri;

Hangi teknolojik gelişmelerin bataryaların kapasitesini, şarj süresini ve enerji yoğunluğunu etkileyebileceğini öğrenmek isteyenler için düzenlenen bu oturumlarda batarya teknolojisinin mevcut durumu, son gelişmeler, yenilikler ve yakın gelecekteki potansiyel trendlerini katılımcılarla paylaştı.

Batarya Yönetim Sistemi, Enerji Yönetim Sistemi;

Odak noktası, bataryaların verimliliğini, güvenliğini ve kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarmak için gerekli olan batarya yönetim sistemleri olan bu oturumda, bu sistemlerin nasıl çalıştığı, neden önemli oldukları ve uygulamadaki rolleri hakkında katılımcılarla kapsamlı bir bakış açısı paylaşılacak.

Batarya Üretim Teknolojileri;

Ankara Polatlı’da da bir örneği bulunan Giga Fabrikalar ve bunların farklı makine ve üretim teknolojileri ile üretim süreci optimizasyonu batarya üretim teknolojilerinin ana çerçevesini oluşturacak.

Batarya Enerji Depolama Sistemleri (BESS);

Büyük miktarda elektrik enerjisi depolama, elektrik dağıtımı, yenilenebilir enerji ve elektrikli araç hızlı şarj pazar segmentlerinin temel bileşenini oluşturuyor. BESS tasarım temelleri ve farklı mimariler zirvede derinlemesine ele alınacak.

E-Mobilite;

Artık hayatımızın her alanında olan elektrikli Araçlar, e-Scooterlar, e-bisikletler, yardımcı e-araçlar ve daha fazlası, hepsi batarya kullanıyor. Farklı uygulamalar farklı ihtiyaçlar. E-mobilite pazarının gereksinimlerini karşılamak için farklı kimyalar ve teknolojiler zirvenin bir diğer ilgi çekici konu başlığı olacak.

Akü Sertifikasyonu ve Güvenliği;

Batarya güvenliği kullanıcılar için büyük bir endişe kaynağı. Bu oturumda, bataryaların güvenliğini garanti altına almak için yapılan testler, sertifikasyon süreçleri ve uluslararası standartlar hakkında bilgiler verilecek.

Bataryaların İkincil Kullanımı ve Geri Dönüşümü;

Ömrünü tamamlamış piller çevresel ve ekonomik zorlukları beraberinde getirmektedir. Bu oturumda kullanılmış pillerin ikincil kullanım potansiyeli, geri dönüşüm yöntemleri ve bu süreçlerin çevre üzerindeki olumlu etkileri ele alınacak.

Zirve yarın da devam ediyor;

Bu alanda yenilikçi fikirleri paylaşmak, en son teknolojik gelişmeleri ve ayrıca uluslararası perspektifleri Türkiye’ye taşımak amacı güden Batarya Teknolojileri Zirvesi, Türkiye dahil 12 ülkeden ve tamamı sektörün kalbinden gelen katılımcıları ile iki gün boyunca enerji gündemini belirleyecek. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi de zirvenin ‘Stratejik Patnerliği’ni üstleniyor. Zirve yarın da devam edecek.

‘Batarya Teknolojileri’nde dünya genelinde son durum;

Enerjide ‘oyun değiştiren’ olarak kabul edilen ve özellikle ‘yenilenebilir enerji’ sektörünü büyütecek olan batarya teknolojileri, bugün dünyada üzerinde en çok yatırım ve Ar-Ge yapılan alanlar arasında yer alıyor. Dünya genelinde batarya üretim kapasitesi halihazırda 2,6 TWh seviyesinde bulunuyor. Ancak, 2030'a gelindiğinde bu rakamın büyük bir sıçrama yaparak 3,5 katına, yani 9 TWh'a ulaşması bekleniyor. Ülkemiz için de geçerli olan bu talep artışı bu alandaki ihtiyacın yerli üretimle karşılanması gerekliliğini ortaya koyuyor.