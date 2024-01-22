Boyplast, Innovaplast AŞ ile çevre dostu hammadde üretimine başlıyor

ESKİŞEHİR

Sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmak adına biyoteknoloji alanında pilot ölçekli bir yatırımı Türkiye’ye ilk defa kazandıran Boyplast, petrol tabanlı plastiklere alternatif olabilecek çevre dostu hammadde geliştirmek amacıyla 2020 yılında kurduğu Innovaplast Biyoteknoloji AŞ ile Türkiye’nin ilk bakteriyel temelli biyoplastik (PHB) üreticisi olmaya hazırlanıyor.

Dört genç girişimci tarafından 2001 yılında 250 metrekarelik alanda bir çalışanla faaliyetlerine başlayan Boyplast, bugün Eskişehir ve Tekirdağ Çerkezköy’deki toplam 20 bin metrekarelik kapalı alana sahip iki üretim tesisinde 500’ü aşkın çalışanla beyaz eşya sektörüne yan sanayi olarak hizmet veriyor. Belirledikleri hedefler doğrultusunda yoğun çaba ve çalışma temposuyla bugünlere ulaştıklarını belirten Boyplast Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, Arçelik, Haier, Vitra ve BSH gibi beyaz eşya sektörünün önde gelen firmalarına üretim yaptıklarını, Aselsan’ın ise plastik çözüm ortağı olduklarını söyledi.

Kendi markasını pazara sundu

Yıllık yaklaşık 10 milyon kg hammadde işlediklerine dikkat çeken Saraç, “Her iki işletmemizde kalıp tasarımından kalıp üretimine, enjeksiyondan gaz enjeksiyona, blowmoldingten kaynak, montaj, baskı ve boyamaya kadar farklı prosesleri bünyemizde barındırıyoruz. Buzdolabı, çamaşır makinası, kurutucu ve fırınlarda kullanılan yüzlerce parçanın üretimi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. Uzun yıllardır devam eden nihai ürüne ulaşma hedeflerine küçük ev aletleri üzerine marka tescilini yaptırdıkları ‘Zuchca” ile ulaştıklarına dikkat çeken Saraç, “Uzun süredir kendi markamızı oluşturma hayalimiz vardı. Bu kapsamda Zuchca’ya marka tescili yaptırarak patentini aldığımız ‘Kario’ markasıyla çorba, puding ve sos gibi gıdaların pişirilirken başında durmadan karıştırılmasını sağlayacak bir ürün geliştirerek satışına başladık. Zuchca markası altında farklı yenilikçi ürünler üretmeye davam edeceğiz” dedi.

Yılda 10 ton PHB üretecek

Boyplast bünyesinde kurdukları InnovaPlast Biyoteknoloji AŞ ile petrol tabanlı plastiklere alternatif olabilecek çevre dostu hammadde geliştirdiklerini aktaran Saraç, Türkiye’nin ilk bakteriyel temelli biyoplastik (PHB) üreticisi olmaya hazırlandıklarının altını çizdi. Eskişehir’de devreye alacakları fabrika ile yıllık yaklaşık 10 ton PHB üretecekleri kaydeden Saraç, üretecekleri hammaddenin petrol tabanlı olmayıp bakteri tabanlı olmasından dolayı, karasal ya da sucul ekosistemle buluştuktan sonra yüzde 100 oranında biyolojik olarak parçalanabileceğini bildirdi. İnşaatı devam eden üretim tesislerinin bin metrekarelik kapalı alana sahip olacağı bilgisini paylaşan Saraç, “Uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmalarımızın ardından PHB üretim süreçleriyle ilgili yüksek verimliliğe sahip yeni prosesler geliştirme konusunda başarıya ulaştık. Uluslararası standartta biyouyumluluk testleri yaptırarak yatırım kararı aldık. PHB hammadde üretiminde Türkiye’nin ilk ve tek ticari girişimiyiz” diye konuştu.

Üretim ve hizmet sektörüne ERP, finans, maliyet ve dijitalleşme yazılımları gerçekleştirerek uygulanabilir çözümler üretmek amacıyla kurdukları İntif AŞ ile siparişten sevkiyata katar olan üretim, kalite, test, bakım vb. operasyonların tamamının yönetilmesini sağladıklarını açıklayan Metin Saraç, şu bilgileri paylaştı: “Üretimin kalbinden doğan bir şirket olarak daha yüksek kalitede, daha az çevrim sürelerinde ve daha çok adetlerde ürün üretilmesine imkan veren test ve otomasyon sistemleri geliştiriyoruz. Bilgisayar donanım, network, server ve güvenlik gibi BT süreçlerine her türlü desteği veriyoruz.”

Hemen hemen her yıl ciddi yatırımlar yaparak kapasitelerini ve proses çeşitliliklerini artırarak büyüme devam ettiklerini söyleyen Metin Saraç, buna paralel olarak ihracat rakamlarını da artırdıklarını dile getirdi. Ürettikleri ürünlerin yüzde 10’luk kısmı ile Polonya, Güney Afrika, Rusya, Almanya ve Romanya’ya direkt ihracat yaptıklarını aktaran Saraç, yüzde 70 oranında dolaylı ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

“Kadın istihdamına öncelik veriyoruz”

Ekip olarak gerçekleştirdikleri gönüllülük projeleri ile sosyal fayda sağlamaya ve farkındalık oluşturmaya özen gösterdiklerini belirten Metin Saraç, “Dezavantajlı gruplarda bulunan kardeşlerimizin önce iş sonra toplumsal hayata kazandırılması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca kadın istihdamının sosyal hayat açısından önemli olduğunu biliyor ve buna öncelik veriyoruz. Toplam istihdamımızın yüzde 30’u kadın çalışma arkadaşlarımızdan oluşuyor” ifadelerini kullandı.