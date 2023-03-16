Bursa, Deprem Bilim Kurulu oluşturdu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’de zemin tehlike haritalarını çıkaran ilk üç ilden biri olan Bursa’da, TÜBİTAK’la birlikte zemin ve bina envanteri çalışmalarını yapan, yine JICA ile işbirliğinde Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi’nin startını veren Büyükşehir Belediyesi, Deprem Bilim Kurulu oluşturdu. Alanından uzman akademisyenlerden oluşan Bilim Kurulu ile deprem öncesi, anı ve sonrası ile ilgili yapılması gerekenlerle ilgili bir yol haritası hazırlanacak.

Deprem Bilim Kurulu’nda Uludağ Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Adem Doğangün, Mimar Prof. Dr. Murat Taş ve Sosyolog Doç. Dr. Berkay Aydın, Bursa Teknik Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Kocaeli Üniversitesi’nden Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Şerif Barış, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Harita Mühendisi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ve Ankara Üniversitesi’nden Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu yer alıyor.

“Depreme dirençli hale getirecek”

Büyük depremlerin ilk gününden beri mesaisinin büyük bölümünü afet bölgesinde geçiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Deprem Bilim Kurulu’nu kamuoyuna tanıttı. Bursa’nın depreme karşı dirençli bir şehir haline getirilmesi adına kurulun önemli çalışmalara imza atacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak bilimsel verilerin ışığında, şehrimizi, halkımızın güvenle yaşayabileceği dirençli bir kent haline getirmek için canla başla çalışacağız” dedi.

Afetlerin önlenemeyeceğini ancak alınan tedbirlerle ve hazırlıklarla zarar azaltmanın mümkün olduğunu dile getiren Kocaeli Üniversitesi’nden Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Şerif Barış da, “Gerek Japonların JICA kuruluşu ile yapılacak çalışmalar, gerekse biz akademisyenlerin ve belediyenin kentsel dönüşüm ve diğer çalışmalarla bütünleşmesi, Bursa halkını depreme dirençli hale getirecek” diye konuştu.

Bursa Teknik Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Beyhan Bayhan da Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı hızlı tarama testinden, kamu binalarında sismik izolasyon uygulamasına kadar pek çok konuyu ilk toplantıda ele aldıklarını kaydetti.