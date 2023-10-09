Büyükbaş, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü oldu

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ/KONYA

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Milli Savunma Bakanlıklarının üst kademelerine atamalar yapıldı. Karara göre, Emlak Katılım Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Cahit Büyükbaş, Sanayi Teknoloji Bakanlığı’nda Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü olarak atandı.

Hüseyin Cahit Büyükbaş kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans programından 2005 yılında mezun olmuş ve aynı dönemde İktisat Bölümü - İktisat Teorisi yandal programını da tamamlamıştır. Hemen ardından T. Garanti Bankası A.Ş. bünyesinde Müfettiş olarak göreve başlayan Cahit BÜYÜKBAŞ, 2010-2013 yılları arasında T. Garanti Bankası A.Ş. Proje & Satınalım Finansmanı Departmanı’nda Yönetmen, 2013-2019 yılları arasında 7 yıl Odea Bank A.Ş. Proje & Yapılandırılmış Finansman Departmanı’nda Grup Müdürü, 2019-2020 yılları arasında Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Strateji - Satınalım ve Birleşme Departman’ında Kıdemli Müdür olarak çalışmıştır. 2020-2022 yılları arasında Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. bünyesinde Hazine ve Kurumsal Finansman Grup Müdürü olarak görev yapan BÜYÜKBAŞ, 19 Ekim 2022 itibarıyla; Türkiye Emlak Katılım Bankası Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2023 6 Ekim tarihinde de Sanayi Teknoloji Bakanlığı’nda Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel müdürü olarak atandı.