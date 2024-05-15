'Büyükerşen’in danışman kadrosuna alınması sorgulanmalı'

ESKİŞEHİR

Türkiye'nin gündemini meşgul eden konu hakkında açıklama yapan Gürhan Albayrak, "CHP'li belediyelerdeki liyakatsiz atamalar ve akraba kayırmacılığı artık ülke genelinde kamuoyunun yakından takip ettiği bir gerçektir. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in uyarıları da dikkat çekicidir. Ancak, bu uyarıların samimiyeti, CHP Yerel Yönetimler Danışmanı olarak atanan Sayın Yılmaz Büyükerşen'in atanmasıyla sorgulanmaya başlanmıştır" diye konuştu.

Büyükerşen'in uzun yıllar Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmesine rağmen, akrabalarını belediyede istihdam etmesi ve şimdi de danışmanlık kadrosuna alınması tepkilere neden olduğunu aktaran Albayrak, "Kardeşi, damadı, yeğenleri ve kayınbiraderi gibi yakınları hala önemli pozisyonlarda çalışmaya devam ediyor. Bu durum, liyakat yerine akrabalık ilişkilerinin ön planda olduğu eleştirilerini güçlendiriyor. Ayrıca, Büyükerşen'in CHP'de yerel yönetimlerden sorumlu olmasıyla birlikte, Eskişehir'den maaş almaya devam etmesi, partinin tutarlı bir politika izlediği izlenimini zedeliyor. Bu Eskişehir'in olumsuz imajının sorumlularından biri olan Büyükerşen'in tüm Türkiye'deki CHP'li yerel yönetimlerden sorumlu olmasının samimi bulunmadığını göstermektedir" diye ekledi.

Sadece eleştiri getirmeyen aynı zamanda çözüm önerileri de sunan Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye seslenerek, belediyenin liyakate önem vererek kadrolarını yenilemesi ve akrabalık ilişkilerine dayalı atamalardan kaçınması çağrısında bulunarak bu adımın, belediyenin daha adil, şeffaf ve etkin bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayacağını belirtti.