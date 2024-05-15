Türkiye’nin mesleki eğitim odaklı ilk istihdam fuarı açıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen fuarın kurdelesi, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memiş Kütükcü ve Konya protokolü tarafından kesildi. Bölge sanayicileri, meslek lisesi öğrencileri ile davetlilerin yoğun katılım gösterdiği fuarda, 90 firma ve kurum stant açtı. Fuar, öğrencilere staj, mezunlara iş imkanı sunuyor.

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, iki gün boyunca devam edecek fuarın sanayide yaşanan insan kaynağı probleminin çözülmesine önemli katkılarda bulunacağını vurgulayarak, “Bu fuarda iş var, bu fuarda istihdam var” dedi.

Tüm kesimler için verimli bir fuar olacak

Fuarın açılışında konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında daha önce imzalanan fuar protokolünün, bugün açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Öğrencileri ve sanayicileri tebrik eden Vali Özkan, “Öğrencilerimizin yüksek bir motivasyonu var. Gelecekle ilgili kararlı bir şekilde yürümek istiyorlar, bu noktada çalışma yapmak istiyorlar. İş adamlarımızı tebrik ediyorum. Kendi iş yerlerinin küresel rekabet güçlerini artırmak için bütün sebepleri yan yana getiriyorlar. Bu fuar da mesleki eğitim gören öğrencilerimizin staj yapma, bireysel yetkinliklerini artırma yönünde çok büyük fırsatlar sunacak. Aynı zamanda, iş yerleri ile öğrencilerimizin bir arada buluşmasını sağlıyor. Ayrıca, mezun öğrencilere istihdam sağlayacaktır. Bu yönü ile hepimiz açısından verimli bir fuar olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu fuar, doğru insanı, doğru işletme ile eşleştirecek”

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Türkiye’de ilk defa sanayiciler ile meslek lisesi öğrenci ve mezunlarını bir araya getiren çok önemli bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Güçlü bir sanayi şehri haline gelen Konya’nın, geleceğini sanayi üretimi üzerine kurguladığını söyleyen Başkan Büyükeğen, Konya sanayisinin en büyük probleminin ise insan kaynağı olduğunu ifade etti. Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı’nın sanayideki insan kaynağı problemine çözüm olacağını aktaran Büyükeğen, “Sanayicilerimiz, üretime değer katacak, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak insan kaynağı bulmakta olağanüstü zorlanıyorlar. Öbür taraftan da, gençlerimiz maalesef ya işsizlikle mücadele ediyor ya da kendi niteliğine uygun iş bulamıyor. Bu fuar, inşallah doğru insanı, doğru işletmeyle eşleştirecek. İki gün boyunca devam edecek fuarımız, sanayi işletmelerimizle, meslek liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde okuyan veya mezun olan gençlerimizi bir araya getirecek. Ayrıca staj yapmak isteyen meslek lisesi öğrencilerimiz de, staj imkanı bulabilecekler. Dolayısıyla bu fuarda iş var, istihdam var diyoruz” dedi.

Fuar alanında bulunan gençlere de seslenen Başkan Büyükeğen, fuarın gençlerin gelecek kariyerine çok büyük katkılar sunacağını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Burada 90 firmamız, kurum ve kuruluşumuz sizin için stant açtı. Bu stantları ziyaret ederek, sanayi işletmelerimizi yerinde tanıyın ve üretim hayatına hızla dahil olun. Ben inanıyorum ki, hem işletmelerimiz, hem de öğrencilerimiz ve mezunlarımız buradan memnun bir şekilde ayrılacaklar.”

Konya OSB, mesleki eğitime odaklanmaya devam edecek

Daha sonra konuşan Konya Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü de, fuara ev sahipliği yapan Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’nin ikinci büyük organize sanayi bölgesi olduğunu, bölgede üretim yapan 746 fabrikada, 65 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. 6. kısım genişleme alanındaki fabrikaların üretime geçmesi ile fabrika sayısının 1.050’ye, istihdam sayısının da 85 bine ulaşacağına dikkat çeken Kütükcü, “Bu yatırımların güçlü bir şekilde üretim hayatına devam etmesi ve gelecek nesillere aktarılması için en önemli mesele yetişmiş insan kaynağı meselesidir. Dolayısıyla sanayicilerimizle meslek liselerinde okuyan veya mezun olan gençlerimizi buluşturacak olan bu fuar, sanayi yatırımlarının, dolayısıyla şehrimizin ve ülkemizin kalkınması için atılmış çok önemli bir adım” diye konuştu.

Konya Organize Sanayi Bölgesi’ne yapılan eğitim yatırımları ile bölgenin bir eğitim kampusu haline geldiğinin altını çizen Kütükcü, şöyle devam etti: “Bahçesinde bulunduğumuz Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz sadece Konya’da değil, Türkiye’de örnek bir meslek lisesi oldu. Hemen karşımızda yer alan Mesleki Eğitim Merkezimiz, eğitimlerine devam ediyor. Ayrıca bölgemize Necmettin Erbakan Üniversitemizle birlikte bir de, Meslek Yüksekokulu kazandırdık. İlk öğrencilerimizi aldık ancak bu öğrencilerimiz şu anda üniversite yerleşkesinde eğitim alıyorlar. Bölgemizdeki kadın çalışanlarımızın çocuklarına yönelik açtığımız kreşimiz de eğitimlerine devam ediyor. Bu dört yatırımda, toplam 1.751 öğrencimiz eğitim hayatına devam ediyor. Hem sanayicilerimizin insan kaynağı sorununun çözümüne mesleki eğitim yoluyla katkıda bulunmaya, hem de gençlerimizi üretime dahil edecek adımlar atmaya devam edeceğiz.”

Fuar, gençlerin kariyerine sağlam başlangıç yapmalarını sağlayacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise, gençlere destek vermenin önemine dikkat çekerek, “Gençlerimizi her alanda desteklemek ve yanlarında olmak hepimizin en önemli vazifelerinin başında geliyor. Gençlerin ülkemizin yarınlarını şekillendirecek en önemli hazineler olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu inançla gençlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek ve iş hayatlarına güçlü bir başlangıç yapmasını sağlamak amacıyla önemli adımlar atıyoruz. Meslek lisesindeki eğitimler, sanayicilerimizin nitelikli insan açığını kapatmakta büyük rol oynuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de, mesleki eğitim merkezi öğrencilerine destek vermeyi sürdürüyoruz. Bugün de açılışını yaptığımız Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı da gençlerimiz ile sanayicilerimizi bir araya getirerek, kariyerlerine sağlam bir başlangıç yapmalarına olanak sağlayacak” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, Türkiye’nin mesleki eğitim odaklı ilk ‘Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri daha sonra, stant açan firmalar ile meslek lisesi öğrencilerinin açtığı stantları ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.