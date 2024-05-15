Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği, ekonomi zirvesine hazırlanıyor

EKONOMİ / İZMİR

Turabexpo tarafından yapılan, Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) tarafından desteklenen fuarlara, Arap ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerden katılacak iş adamları Türk ihracatçı firmalarıyla bir araya gelecek. Fuarların önemine değinen Tunus İzmir Fahri Konsolosu ve TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, Turabexpo ile köprü görevi görerek, yeni projeler ve güçlü istişareler ile Türk-Arap iş adamlarının ticaretlerini büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gıda ve tarımla ilgili makine konusunun önemini vurgulayan Attar, “Arap ülkelerinde makineleşmeye çok değer veriliyor. Fuarımıza gelen yabancı iş adamları her türlü tarım ve gıda makinelerini görme imkanına sahip olacaklar. Özellikle fast food, ambalaj sanayisi ve pastane ekipmanları konusunda birçok Arap ve Türki Cumhuriyetten gelecek konuklarımızın beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

“AB kriterlerinde üretim Arap ülkeleri için önemli”

Türkiye’nin Avrupa Birliği kriterlerine uygun üretim yaptığını dile getiren Attar, “Bu da Arap ülkeleri için çok önemli. Firmalarımız özellikle teknolojik olarak fuarımıza gelen konuklarımızın ticari iştahlarını artırıyor. Arap ülkelerinde şu anda sanayileşme çalışmaları var. Bu ülkeler çokça fast food, gıda ve ambalaj makineleri alımları gerçekleştiriyor. Artık yeni ambalajlar üzerinde durmak lazım. Daha öncelerde kullanılan plastik ambalajlardan uzak durmak gerekiyor. Geri dönüşüm malzemelerinin kullanıldığı ambalajlarla firmaların öne çıkması ve katılım sağlaması lazım. Çünkü bu konuda pazar çok büyük. Bilhassa Orta Doğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetlerden gelen çok iş insanı var. Ticaret oda başkanları, Arap büyükelçileri, Arap ülkelerindeki ve Türkiye’deki bakanlarımız, ticari ateşeler katılım sağlıyor ve bizde hizmetlerimiz ile burada katılımcılara çok önemli destekler sağlıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’yi ticaretin merkezi yapmayı vazife edindiklerini ifade eden Attar, “Bütün Arap ülkeleri ve temsilcileri sahada mevcut, bizlerde o firmalarımıza ticaretin, ihracatın gelişmesi ve güçlenmesi noktasında her türlü desteği sağlıyoruz ve de sağlamaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.