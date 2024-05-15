Kayseri’de istihdam fuarı yapıldı: Hedef 5 bin 750 kişilik yeni istihdam

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri İstihdam Fuarı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi himayesinde, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, Nobel Expo Fuarcılık’ın fuar organizasyonu desteği ile üniversiteler, iş dünyası temsilcileri, odalar ve borsanın işbirliğinde gerçekleşti. 14-15 Mayıs tarihlerinde, Kayseri OSB Fuar Merkezi’nde gerçekleşen İstihdam Fuarı’na, Kayseri iş dünyasından 200 firma stant açtı. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ücretsiz ulaşımla iş arayanların fuar alanına ulaşımını sağladığı organizasyona, sadece işsizler değil, meslek liseleri ve üniversitelerin son sınıf öğrencileri de katıldı.

Programın açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, iş dünyasına gerçekleştirdiği hemen her ziyarette, işverenler tarafından “Çalıştıracak eleman bulamıyoruz” ifadeleriyle karşılaştığını belirterek, “İŞKUR bu manada çok büyük mücadele veriyor. Ancak sadece İŞKUR’un, valiliğin, kaymakamlığın çözebileceği bir konu değil. İşveren eleman ararken yapmış olduğum ilçe ziyaretlerinde vatandaşlarımız da bizden iş istiyor. Bu bir problem. İŞKUR’a benim yönlendirdiğim elemanlardan yüzde 35’i bir yıla yakındır çalışıyor. Demek ki hala çalışacak ve çalıştıracak potansiyel var. İş arayanları ‘sadece kamuda iş istiyor’ diyerek geçiştirebileceğimiz bir durum yok. Kayseri’den aldığımız güçle, istihdam sağlamak için işverenlerle iş arayanları bir araya getirerek bir fuar yapmanın önemli olacağını değerlendirdik. İstihdamı artırmak, çocukların, ailelerin, annelerin huzuru için önemli. Bir kişiyi bile istihdam edersek bu fuarı başarılı sayacağım. Şu ana kadar 200 firmanın katıldığını biliyoruz. 5 bin 750 istihdam hedefliyoruz” dedi.

Fuarın açılış töreninde, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkan Vekili Hasan Köksal, AK Parti Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı ile İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak da iş dünyasının istihdamla ilgili sıkıntılarını dile getirdi.