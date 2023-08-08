Büyükşehir sürdürülebilir gelecek için organik tarımı destekliyor

SAMSUN/EKONOMİ

Türkiye’nin en önemli tarım arazilerine sahip kentlerden biri olan Samsun’da, Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin artması ve tarımın güçlenmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Hayata geçirilen projelerde özellikle organik tarımla ilgili çalışmalara özel olarak hassasiyet gösteriliyor. Yeşilırmak ve Kızılırmak havzaları üzerinde kurulan Çakmak Barajı ve 19 Mayıs I, 19 Mayıs II, Kavak Güven Göleti ve 19 Mayıs Göletleri 1 milyon 371 bin nüfuslu kentin içme suyu ihtiyacını karşılarken bu bölgelerde yapılan çalışmalar ile çiftçiler organik tarıma yönlendiriliyor. Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) işbirliğinde ‘Samsun İli İçme suyu Havzaları (Çakmak-Dağköy) Çevrelerinin Korunması ve Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi’ gerçekleştiriliyor. Projenin birinci etabında 100’ün üzerinde üyeye sahip çiftçi birliklerine 4 adet dal parçalama makinası teslim edildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile çiftçilerin bu makinaları kullanarak çevreyi ve bahçelerini korurken aynı zamanda kompost hazırlayarak kendi gübrelerini üretecekleri belirtildi.

“Organik tarımı teşvik ediyoruz”

Proje ile ilgili bilgi veren Başkan Demir, “Samsun’da organik üretim yapan 8 bin 580 çiftçi mevcuttur. Baraj havzalarında Belediyemiz ve DOKAP işbirliğinde 2020 yılında ilk olarak yürütülen ‘Çakmak Barajı Çevresinde Bulunan Havzasının Korunması ve Organik Üretimi Desteklemesi Projesi’ ile havzada organik üretim teşvik edilmiş 648 üye 16 bin 882 dekar alanda üretim yaparken bu sayı 2023 yılında 791’e yükselmiştir. Samsun İli İçme suyu Havzaları (Çakmak-Dağköy) Çevrelerinin Korunması ve Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında ise çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Projelerle organik tarımın yaygınlaştırılması tüm gelir gruplarının tüketebileceği organik ürünlerin üretiminin desteklenmesi, izlenebilirliğin tesis edilmesi, etkin kontrol ve sertifikasyon sisteminin işletilmesi, organik ürün konusunda tüketici bilincinin artırılması sağlanacak” dedi.

“Öncü çalışmalar yapmaya devam edeceğiz”

Demir, kentte organik tarımın yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalara çok önem verdiklerini belirterek “Bu kapsamda birçok projeyi gerçekleştiriyoruz. Özellikle organik tarımın yaygınlaştırılacağı alanlar noktasında içme suyu havzalarımızla ilgili özel bir çalışmamız var. İçme suyu havzası ve çevresinin korunması ile iyi tarım ve organik tarım faaliyetlerinin artırılması için çiftçilerimizi destekliyoruz. Çevresel sürdürülebilirlik ve kirlenmenin en aza indirilmesi amacıyla adımlarımızı atıyoruz. İnsan sağlığını önceleyen ve bu amaçla su kalitesini en üst düzeyde tutacak olan bir tarımsal üretim modeli hayata geçiyor. Ovalarımızda organik tarım sektörünün gelişimini sağlayacak iyi örnekleri oluşturmak için öncü çalışmalar yapmaya, çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.