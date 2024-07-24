Cengiz Topel’den Trabzon’a uçuşlar başlıyor

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, geçtiğimiz gün AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü ile birlikte Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından alınan karar doğrultusunda Cengiz Topel Havalimanı’ndan Trabzon’a uçak seferleri başlayacak. Uçuşların olacağına dair bilgi veren Başkan Büyükakın, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“Talep ve istekler doğrultusunda, farklı şehirlere seferler artırılacaktır”

‘’Müjde! Cengiz Topel Havalimanı'ndan Trabzon'a Seferler Başlıyor! Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, 9 Ağustos itibariyle Cengiz Topel Havalimanı'ndan Trabzon'a seferler başlıyor! Bu güzel haberi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu seferler, şehrimize ve bölgemize önemli katkılar sağlayacak. Talep ve istekleriniz doğrultusunda, daha fazla günlerde ve farklı şehirlere seferler artırılacaktır. Şehrimize hayırlı olsun! Buradan Sayın Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunarım.’’