CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer: Vize krizi ‘siyaset üstü bir politika’ ile çözülür!

ESKİŞEHİR

EKONOMİ Gazetesi'ni ziyaret ederek Eskişehir Temsilcimiz Ali Baş ile görüşen Utku Çakırözer, ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de vize sıkıntısının sadece iş insanları, yurt dışına ihracat yapan firmalar için değil, toplumun hemen hemen her kesimi için önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Çakırözer “Yurt dışına okumaya gidecek öğrenciler, tedavi için yurt dışında gidecekler vize alamıyor. Ailesini ziyarete gidecekler, akademisyenler, sanatçılar, sporcular mağdur. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz ay Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda oda ve borsa başkanları için yeşil pasaport verileceğini açıkladı. Başkanlarımız adına elbette sevindirici bir gelişme, fakat yaşanan krize kalıcı çözüm üretmiyor. Oda başkanlarımıza yeşil pasaport verelim, peki o odalarımızın üyeleri ne olacak? İş görüşmelerine, fuarlara gidecek çalışanlarının durumu ne olacak? Diğer yurttaşlar ne yapacak? Maalesef düşünülmemiş” diye konuştu.

AB ile açık ve kararlı müzakere

Aynı zamanda NATO Parlamenter Asamblesi’nde de görev yapan Utku Çakırzözer, “Kararlı ve akılcı dış politika yürütülse vize konusunda sonuç alınabileceğini” söyledi. Çakırözer, vize konusunda TBMM’de bir komisyon kurulması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “AB ve NATO ile ilişkilerde vize sorununun çözümü öncelikli koşul olmalıydı. Maalesef iktidar sözünü geçiremiyor. İşin bir başka boyutu ise, AK Parti’nin sığınmacı politikası. Yanlış Suriye politikasının başka bir etkisini vize krizinde yaşıyoruz. Onbinlerce Suriyeli Türk vatandaşlığı aldıktan sonra Avrupa ülkelerine gitmeye çalışıyorlar. Bunun sonucu da Avrupa Türkiye’den kimseyi istemiyor. Ve şimdi bunun bedelini 85 milyon hep birlikte ödüyoruz. Vize meselesi Türk vatandaşları için çözülemez değil, elbette çözülür. Ancak sorunun çözümü için siyaset üstü bir politikaya ihtiyaç var. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir komisyon kurarak işe başlayabiliriz. Avrupa ile de açık ve kararlı müzakere edilmesi gerekli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden istenen her şey karşılığında Türk vatandaşlarına yaşatılan bu vize rezaletinin çözümünü istemeliyiz. Aksi takdirde, iş insanlarımıza ya da toplumun diğer kesimlerine yeşil pasaport vererek bu soruna kalıcı bir çözüm üretemeyiz.” Utku Çakırözer, gazetemizin hafta sonu yayınlanan “Ekonomi diplomatik” ekini beğeni ve ilgi ile takip ettiğini de sözlerine ekledi.