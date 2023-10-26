Çırçır fabrikası, sanat merkezine dönüştü

ADANA/EKONOMİ

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100’üncü yılını özüne ve anlamına yaraşır şekilde kutlayacaklarını söyledi. Cumhuriyetin Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olduğunu belirten Akay, “Uygarlıkların beşiği Anadolu’yu yıllar süren durağanlığından kurtarıp, çağdaş ülkeler arasına sokmaya çalışan, emperyalizme karşı bir başkaldırı sonrasında şekillenen bir uygarlık projesidir Cumhuriyet” dedi.

Tarihi çırçır fabrikasını Cumhuriyetin 10’üncü yılında Seyhan Sanat Merkezi olarak Adana’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Akay, şöyle devam etti: “Sanat Merkezi’mizin taş binasında konser salonunun yanı sıra defile, sergi ve benzeri amaçlarla kullanılacak çok amaçlı bir salonumuz da kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. 7 farklı atölyeyi barındıran diğer binamız ise aynı anda birden çok kültür-sanat ekinliğinin yapılabileceği bir yapı olarak sanatseverlere hizmet verecek.”