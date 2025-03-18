Çukurova’dan Bakü’ye direkt seferler başlıyor

MERSİN/EKONOMİ



KZV Havalimanları Genel Müdür Yardımcısı (COO) Göksu Güney, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Azerbaijan Airlines’in (AZAL) 15 Haziran itibarıyla Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan (COV) Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye başlatacağı direkt uçuşların Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirileceğini bildiren Güney, “Uluslararası standartlarda tüm yeterliliklere sahip olarak tasarlanan havalimanından 7 ülkeye Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere, KKTC, Rusya ve Lübnan’da toplamda 16 farklı noktaya (Münih, Frankfurt, Nürnberg, Düsseldorf, Stuttgart, Hannover, Köln, Hamburg, Berlin, Amsterdam, Londra, Brüksel, Ercan, Moskova Domodedovo, Moskova Şeremetyevo, Beyrut) uçuş yapılıyor. Bakü hattının eklenmesiyle Çukurova Uluslararası Havalimanı dış hatlarda 8 nokta ve 17 hat sayısına ulaşacak. İç hatlarda ise 9 nokta ve 10 hatta hizmet veriyoruz. Genel toplamda Türkiye’nin ve Dünyanın farklı noktalarındaki 17 destinasyona ve 27 hat noktasına güçlü şekilde bağlanıyoruz. Yeni destinasyonlar eklemek üzere çalışmalara devam ediyoruz. Uçak seferlerinde yurt dışı çeşitliliğini artıracağız. Ortadoğu’da farklı noktalarda uçuşlar başlatacağız. Havalimanının pistinin büyük uçuşlara da hizmet verebilecek kapasitede yapılmış olması hem kargo uçaklarının hem yolcu uçaklarının buraya rahatlıkla iniş kalkışını sağlıyor’’ dedi.



Seyir defterinde Özbekistan, Irak ve Rusya var

Destinasyon ağına eklenen ve yakın zamanda yeni seferler düzenlenecek olan Özbekistan, Azerbaycan ve Irak’ın yanı sıra, hâlihazırda uçuşların bulunduğu Rusya’da yeni noktalarla bağlantıların çeşitlendirildiğini kaydeden Güney, “Yaz sezonunda dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Hizmet vermeye başladığımız Ağustos 2024’ten bu yana 6 ayda 2.5 milyon yolcu ağırladık. Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Niğde başta olmak üzere tüm bölgeye hizmet verecek şekilde inşa edilen havalimanımız, bölgenin kalkınmadaki itici gücü oldu” diye konuştu.