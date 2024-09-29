Demir çelik ihracatında Avrupa rüzgârı başladı

MERSİN / EKONOMİ

Ağustos ayında Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü yüzde 1,5 artışla 1,1 milyar dolar, çelik sektörü ise yüzde 5,5’lik artışla 1,4 milyar dolarlık ihracat yaptı. Demir-çelik ihracatında 190,1 milyon dolarla ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeyi 147,9 milyon dolarla İtalya, 127,5 milyon dolarla Romanya izledi. İlk 10 pazar içinde İspanya’da yüzde 81, İtalya’da, 63, Birleşik Krallık’ta yüzde 53’lük ihracat artışı gözlendi.

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nde (ADMİB) ise demir ve demir dışı metaller sektörü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2’lik artışla 64,7 milyon dolarlık ihracat yaptı. Çelik ihracatı da yüzde 63’lük rekor artışla 220,1 milyon dolar oldu. Birliğin ihracatında ilk sırada 31 milyon dolarla İtalya yer aldı. Bu ülkeyi 25 milyon dolarla Mısır ve 17 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 10 pazar içinde Ukrayna’ya yüzde 1562, İtalya’ya yüzde 686, Belçika’ya yüzde 541, Birleşik Krallık’a yüzde 149’luk rekor ihracat artışı kaydedildi.

Sektör gelecek yıla hazırlanıyor

İhracat verilerini değerlendiren ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, çelik sektörü ihracatının kesintisiz büyüdüğünü, demir ve demir dışı metaller sektörünün de yılın ikinci yarısıyla birlikte pozitif ivme yakaladığını belirterek, “Geçen yıl en kötü senaryoları yaşadık. Bu yıl yeni yatırımların devreye girmesi ve üretim miktarının artmasıyla toparlanma sürecine girdik. En büyük pazarımız Avrupa’dan aldığımız siparişler ve gösterdiğimiz artışlar moral verdi. Yılı en iyi şekilde kapatıp, gelecek yıl daha iyi performans göstermeyi arzu ediyoruz. Hedefimiz ihracatta en iyi yılımız olan 2021 performansını yakalamak, hatta geçmek olmalı” dedi.