Denizli'de KKYDP kapsamında 15. Etap Hibe Sözleşmeleri imzalandı

Tahir Aygün / DENİZLİ

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, törende yaptığı konuşmada, kırsal kalkınma destekleri kapsamında ilde toplam 87 proje başvurusu yapıldığını ve bu başvuruların İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirildiğini belirtti. Bu değerlendirme sonucunda 25 projenin Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulduğunu ve 22 projenin Bakanlık Merkez Değerlendirme Komisyonu tarafından asil olarak kabul edildiğini açıkladı.

Çınar, bu projelerin Denizli tarımı ve ekonomisi için önemine vurgu yaparak, "Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi ve tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır" dedi. Ayrıca, hibe desteğine hak kazanan yatırımcıların yatırımlarını tamamlayarak bu destekten yararlanabileceklerini belirtti ve projelerin Denizli tarımına hayırlı olmasını diledi.

Törenle imzalanan hibe sözleşmeleri, Denizli'deki tarımsal üretim ve kırsal kalkınma için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.