Dinçer; “Sürdürülebilirlik öncelikli sorumluluğumuzdur”

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Hascevher İplik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer, 2024 yılı performansını değerlendirerek yeni yatırımlarla büyümeye devam ettiklerini belirtti. Dinçer, "Bu yıl üretim kapasitemizi iki katına çıkardık, ihracat gelirlerimizi artırarak sektörde güçlü bir yer edinmeye devam ediyoruz. 2025 yılı için de büyük hedeflerimiz var" dedi.

Üretim Kapasitesi İkiye Katlandı

Hascevher İplik, 2024 yılı içerisinde devreye aldığı 60.192 iğlik Ring Compact İplik tesisi ile üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Dinçer, "Bu yatırım sayesinde iplik sektöründe kapasitemizi iki katına çıkardık. 2024 yılı boyunca hem üretimimizi artırdık hem de istihdamı büyüttük" ifadelerini kullandı.

Ciroda %110’luk Artış

Hascevher İplik, 2023 yılını 30,5 milyon dolarlık ciro ile kapatırken, 2024 yılında bu rakamı 64 milyon dolara çıkardı. "Ciroda %110’luk bir büyüme kaydettik. 2024 yılında 19 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek uluslararası pazarda da gücümüzü artırdık" diyen Dinçer, üretimde ise 11.000 ton OE iplik ve 9.000 ton Ring Compact Penye iplik üretildiğini belirtti.

İhracatta 15 Ülkeye Ulaştı

Hascevher İplik’in ihracat pazarlarını genişlettiğini vurgulayan Dinçer, "Portekiz, Pakistan, İspanya, Belçika, Almanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Polonya, Mısır, Tunus, Fas, Panama, Cezayir ve Sırbistan olmak üzere toplam 15 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Yeni Yatırımlarla Büyüme Devam Ediyor

Niğde Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir OE iplik tesisinin inşaatının devam ettiğini aktaran Dinçer, "Bu tesisimizde sentetik ve selülozik elyaf karışımlarından Ne 6/1 - Ne 40/1 aralığında 28.000 ton/yıl kapasiteyle üretim yapacağız. İnşaatı tamamlanmak üzere, makine projelendirme süreci ise devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Sektörde Karlılık Sorunu ve Çözüm Önerileri

Sektörde en büyük sıkıntının maliyetlerin artmasına karşın döviz kurunun yetersiz kalması olduğunu belirten Dinçer, "Enflasyon kaynaklı maliyet artışları ve kur dengesizliği karlılığı olumsuz etkiliyor. Ayrıca, işçilik maliyetlerimiz Avrupa seviyelerine ulaştı. Bu nedenle tekstil sektörü olarak otomasyona daha fazla yatırım yaparak sürdürülebilir büyüme sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Sürdürülebilirlik öncelikli sorumluluğumuzdur

Sürdürebilirlik ve Yeşil Mutabakat çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hascevher Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer şunları söyledi:“Kurumsal sürdürülebilirlik çerçevesinde; farkındalığı yüksek bir işletme ve sürdürülebilirlik politikaları oluşturmak için; Çevresel, ekonomik ve sosyal çerçevede yapılanma içinde olduklarını ifade eden, Dinçer şunları söyledi: Sürdürülebilir hammadde kullanarak bu sürece katkı sağlıyoruz. Çevresel atıkların miktarının azaltılması ve sürdürülebilirlik ve çevre kirliliği ve iklim değişikliği konusunda hassasiyet ile yönetiyoruz. Hascevher Tekstil olarak ‘Sürdürülebilirlik öncelikli sorumluluğumuzdur’ bakış açısıyla Yeşil Mutabakat konusundaki çalışmalarımızı özetleyecek olursak karbon ayak izi ölçümüzü tamamladık. Kahramanmaraş’taki çatılarımızda yenilenebilir enerji yatırımımızı tamamladık. Karaman’da saha çalışmasıyla güneş enerjisi santrallerimizi kurduk. Şimdi, Niğde fabrikamızın da çatılarında GES yatırımları ile ilgili hazırlıklarımız devam ediyor.

Hascevher İplik Küresel Fuarlarla Sektörde Gücünü Artırıyor

Hascevher İplik, 2024 yılında dünya çapında önemli tekstil fuarlarında yer aldı. Dinçer, "Colombiatex, Morocco Fashion and Textile, Intertex Tunisia gibi büyük fuarlarda markamızı temsil ettik. 2025 yılı Ocak ayında Heimtex Frankfurt'ta müşterilerimizi ağırladık. Şubat ayında düzenlenecek İstanbul İplik Fuarı’nda da standımızla yer alacağız" diyerek sektördeki iddialarını vurguladı.Son olarak 2025 yılına dair büyük hedeflerinin olduğunu belirten Dinçer, "İnovasyon, yatırım ve ihracat odaklı bir stratejiyle Hascevher İplik’i daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.