Diyarbakır ihrcatının yüzde 60'a yakını Ortadoğu ülkelerine

Mahir SOLMAZ / DİYARBAKIR

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen “BAE Ankara Büyükelçiliği İş Dünyası Buluşmaları” etkinliğine DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Üyesi Hakan Yurdakul ,BAE Ankara Büyükelçisi H. E Saeed Thani Al Dhaheri, DTSO Meclis Üyeleri, Diyarbakır İş dünyası temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Başkanı Kaya, “ Ülkemizin önemli bir ihracat potansiyeli var. Ülkemizin ihracatının yönü batıya doğru. İlimizin ihracatının %60’a yakını ise Ortadoğu ülkelerine yapıyoruz. Kentimizin çok önemli avantajları var” dedi.

Diyarbakır’ın Turizm, Tekstil ve Tarımda Türkiye’nin sayılı kentlerinden biri olduğunu ifade eden, Kaya, “Türkiye’de sulanabilir tarım alanları açısından önemli bir durumdayız. Arazilerimizin %65 i sulanabilir durumda. Silvan barajı ile sulanabilir arazilerimiz artacak. Üyelerimizin %40’ı inşaat sektörü için ürün üretiyor ve üyelerimiz Türkiye’nin büyük projelerine imza atıyor. Türkiye’nin farklı illerinde yapılan TOKİ konutlarında ve yapsat sektöründe oldukça güçlü müteahhitlerimiz, inşaat firmalarımız var ve önemli bir katma değer yaratıyorlar. BAE ile başlattığımız bu işbirliği bizler için çok önemli. BAE’nin GSMH, lojistik, gayrimenkul ve finans alanlarında çok iyi olduğunu biliyoruz. Ülkemizin de desteklediği ve bizim de önem verdiğimiz Kalkınma Yolu projesinin hayata geçmesi ile BAE bizler için dünyaya açılan bir kapıya dönüşebilir. Biz iş insanları olarak ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesinin pek çok sorunu çözeceğine inanan bir kitleyiz. Ortadoğu’da dönem dönem maalesef bizim de üstesinden gelemediğimiz çatışmalı süreçlerin yaşandığını gayet iyi görebiliyoruz. Biz çatışmalı süreçlere rağmen kendi içimizde ticareti geliştirdikçe aslında bunların bölgeye yönelik bir operasyon olduğunu da görebiliriz. Ülke ve bölge olarak komşular ile ticareti önemsiyoruz. Komşular ile ticareti geliştirmeyen ülkelerin dünyaya mal satması mümkün değildir. İnanıyoruz ki bu başlangıç ticari ilişkilerin gelişmesini de destekleyecektir. Bu başlangıcın hayırlara vesile olmasını diliyoruz.”

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul” Firmalara birkaç şey söylemek istiyorum. Buraya niye geldik? BAE dünyada Amerika’dan sonra en fazla Reexport yapan ülke. Çin’e karşı dış ticaret fazlası veren çok az ülkeden biri. Tıpkı Türkiye gibi hem Rusya, Amerika, Çin, İran ile ilişkiler geliştirebilen ve sürdürebilen bir ülke. Yani bizim için hem Körfez, hem Afrika hem de Uzakdoğu pazarı için fırsatlar sunan bir yer. Bu toplantının amacı sizin ihracat yapmanız lazım. Diyarbakır belli sektörlerde çok güçlü. Gıda, tekstil, inşaat malzemelerinde güçlü. Bu alanda çok sayıda ülkeye açılan bir ülke olarak BAE önemli. Gıdada, inşaatta, tekstilde ihracata katkı sunacak sunumlar olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan BAE Ankara Büyükelçisi H. E Saeed Thani Al Dhaheri, “ Bugün tarihi ve kültürel öneme sahip Diyarbakır şehrinde sizinle birlikte olmakta mutluluk duyuyorum. BAE, Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olarak kabul edilmektedir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi belirgin bir büyüme göstermekte olup, bu büyüme ekonomik işbirliğini geliştirme konusunda ortak arzuyu göstermektedir. Yenilenebilir enerji, turizm gibi yeni alanlarda ortaklığı geliştirmeyi hedefliyoruz. 2023 yılında iki ülke arasında imzalanan anlaşmaya bakıldığında Türk yatırımlarını daha fazla çekmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda Türkiye Birleşik Arap Emirliklerindeki varlığını güçlendirmek istiyoruz. Ticari anlaşmaların artması beklenmektedir. Son olarak bugün sizlerle birlikte olmamız ile her iki ülke arasında sürdürülebilir işbirliği geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Açılış konuşmaların ardından Birleşik Arap Emirlikleri Tanıtım videosu katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca BAE Dışişleri Bakanı Özel Temsilcisi H. E. Sultan Al Mansori’nin gönderdiği videolu mesaj katılımcılarla paylaşıldı. BAE Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Ahmed Salama tarafından BAE ile ticaret ve yatırım imkanları ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi.