Dünya Bankası’ndan Antalya’ya 434 milyon dolarlık kredi

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi kapsamında, çevre ve doğa dostu projeleriyle fark yaratan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliğiyle ilgili mücadelesine destek verilmesi ve belediyenin bu yönde alt yapı ve teknik kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) Başkanı Haluk Özsevim ve Antalya’daki üyeleriyle buluşarak, turizm sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Nötr karbon hedefi

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak başta sera gazı emisyonlarının azaltılması ve 2050 nötr karbon hedefine ulaşılabilmesi için ulaşımda yeni atılımlar atıldığını ifade eden Böcek, şöyle devam etti.

‘’Özellikle raylı sistemin geliştirilmesi ve elektrikli otobüsler, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Eylem Planı, yenilenebilir enerji uygulamalarında, meyve ve sebze halinde çatı tipi Güneş Enerjisi Santrali ve sürdürülebilir atık yönetimi konusunda da kent için temizlik işlemlerinde kullanılması amacıyla elektrikli, atık ve mobil araçlar ile ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz.’’

Su Yönetimi konusunda da Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Su ve Atıksu İdaresi’nin (ASAT) enerji verimliliği, atık çamurunun yönetimi ve biyogaz üretimi, kanalizasyon hattı inşaatları, doğal afetlere müdahale için araç ve ekipman alımıyla ilgili çalışmalara başlandığını anlatan Muhittin Böcek, şunları kaydetti.

‘’Dünya Bankası Sürdürülebilir Şehirler Küresel Platform yöneticisi Xueman Wang’ın koordinatörü olduğu Dünya Bankası ekibi tarafından ayrıca, Boğaçayı ve çevresinin sürdürülebilir yönetimi için belediyemize Doğa Bazlı Çözümler konusunda teknik kapasite desteği vermesi yönünde işbirliği adımları atıldı. Belediye olarak, süreci hızla devam eden projede, önceliklerimizi esas alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ dedi.

Şehir Vergisi

Konaklama (Şehir) vergisinden yerel yönetimlerin de mutlaka pay verilmesi gerektiğini ifade eden Böcek, ‘’Eğer Konaklama Vergisinden yerel yönetim olarak payımızı alsaydık, Antalya’yı hizmette uçurmuş olurduk’’ dedi.

Antalya’nın 2 milyon 696 bin 249 nüfusa göre bütçeden pay aldığına dikkat çeken Böcek, sözleri şöyle sürdürdü;

‘’Antalya geçen yıl 16 milyon yabancı, 9 milyon yerli olmak üzere 25 milyon turist ağırladı. Turizmden de Antalya 20 milyar dolar gelir sağladı. Konaklama vergisinin yüzde 2’sini yerel yönetime verilseydi, bu en kötü koşullarda 360 milyon doları bulurdu. Bu pay verilmiş olsaydı Antalya’yı altyapı ve diğer hizmetler açısından uçardı. Antalya turizmde dünyada 14, Avrupa’da birinci sırada yer alıyor. Antalya’ya siyaset üstü bakılmalı.’’

TUYED Başkanı Haluk Özsevim de Türkiye ve Antalya için taş üstüne taş koyan her kurum ve kuruluş ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını bildirdi.