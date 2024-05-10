Dünya turizminin kalbi İzmir’de atacak

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Dünya turizminin kalbi 16-21 Ekim tarihleri arasında İzmir’de atacak. Dünyada turizm sektörünün en önemli örgütlerinden biri olan SKAL International, bu yılki kongresini İzmir’de gerçekleştirecek.

83. SKAL International Dünya Kongresi’nin İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen tanıtım toplantısına İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başta olmak üzere sektör temsilcileri katıldılar. Toplantının ev sahipliğini üstlenen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Hem kentimizin tanıtımı hem de turizmin canlı kalması için bu kongreleri önemsiyoruz. 83 ülkeden 306 kulübün üye olduğu uluslararası bir turizm organizasyonunun dünya kongresini kentimizde düzenlemek büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Kongre kapsamında kentimize gelecek ziyaretçilerin İzmir’den güzel anılarla ve memnun ayrılması hepimizin görevi. İZTO olarak ‘yerinde tanıtım’ konusuna verdiğimiz önemle kongreye de elimizden gelen tüm desteği sunacağız” dedi.

“Tesadüf değil kültürel mirasımızın devamı”

İzmir’in 8.500 yıllık kadim geçmişi ile başta Anadolu olmak üzere tüm medeniyet tarihinin önde gelen merkezleri arasında yer aldığını belirten Özgener, “Kentimiz, çok kültürlü, farklı inançlara mensup toplulukları ve tarihi liman kenti geçmişiyle çok eski dönemlerden günümüze kadar uluslararası karakterini sürdürmeye devam ediyor. Dolayısıyla, bugün burada bu kongrenin lansmanını birlikte yapıyor olmamız aslında bir tesadüf değil, kültürel mirasımızın bir devamı” şeklinde konuştu.

“Siyaset üstü bir konu”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da, "Biz bugün burada da en yüksek düzeyde bu kentin yöneticileri olarak bir araya geldik. Çünkü düzenlenen bu etkinliği kentimiz için öneminin farkındayız. Kentimizin birkaç konu başlığında bir kalkınma sıçraması hamlesi yaşaması lazım. Bunları tarihsel olarak üstlenmiş olduğu tarım ve ticaret fonksiyonlarının yanında, üçüncü olarak da turizm alanı olarak sıralayabiliriz. Dünyada pek çok ülkenin ve şehrin gıpta ettiği, yerimizde olmak istediği bir tarihi mirasa, inanılmaz güzel bir coğrafyaya sahibiz. Bunlar İzmir'i dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri haline getiriyor. İzmir’in bu potansiyelini değerlendirebilmesi için bize de görev düşüyor. Biz de elimizden geleni yapacağız. SKAL International’ın kongresi de bu noktada çok önemli bir pozisyonda” dedi.

“Turizmde belli noktaya geldik, bekliyoruz”

İzmir'in turizm potansiyelinin kullanılamadığını vurgulayan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bizimle turizme başlamış ya da bizden sonra başlamış birçok şehir bizden daha fazla yol almış. Ama maalesef biz o geldiğimiz istasyonda beklemeye devam ediyoruz. Şimdi şehrimizde turizmle ilgili ciddi bir sıçrama yapmak için belli şartlar var. Bir kere şehrin tüm bileşenleri bu konuda hemfikir ve tüm sektörler de destek verme konusunda niyetini, fikrini ve tavrını net bir şekilde ortaya koydu" ifadelerine yer verdi.

Kongreyi play off maçına benzeten Vali Süleyman Elban, "Eğer biz bu maçı kazanırsak ve başarı sağlarsak üst lige çıkacağız. Kongrenin, dünyada o sektörün lideri, kanaat önderi olan 500 civarında katılımcısı var ve onlar her gittikleri şehre mucizevi bir şekilde dokunuyorlar. Dokundukları şehirdeki turizm konusundaki atılım ve gelişim ortalama sizlerin verdiği rapora göre yüzde 30 civarında bir gelir sağlıyor. Dolayısıyla bizim mevcut potansiyelimizin üzerine yüzde 30 gibi bir gelişimin sağlanması bu şehrin turizm açısından bir üst lige çıkmasına neden olur” dedi.