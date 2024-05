KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin açılışını, Bakan Tunç gerçekleştirdi

Takip Et

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin açılış törenine, Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç ve Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve basın mensupları katıldı.

“Kocaeli’ye yakışacak projeler

Yapılacak her türlü yatırımın Kocaeli’ye ve Kocaelililere yakışacağını vurgulayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Çok değerli Kocaelili hemşehrilerim, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Sağlığı Uygulama Merkezi'nin açılışında sizlerle beraberiz. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizi çalıştıracak olan diş hekimlerimizin aralarında çok değerli dostlarımız var. Onların daveti üzerine burada sizlerle beraberiz. Bu mutlu günlerinde, açılışlarında bir arada olmak istedik. Bu merkezin Kocaeli’mize Kocaelili hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını öncelikle diliyorum” dedi.

Adalet Sarayı'nın proje ihalesini gerçekleştirdik

Bakanlık olarak ilimizde yapılacak yeni bir projenin müjdesini veren Bakan Tunç, “Tabii böyle bir eğitim tesisinin, sağlık tesisinin açılışında Kocaelililere adaletle ilgili de bir müjde vermek gerekir. Büyükşehir Belediyesi Başkanımız, Başsavcımız ve Sayın Valimiz sürekli Kocaeli'deki bu ihtiyacı dile getirdiler. Bu anlamda da biz Adalet Bakanlığı olarak süreci başlattık. Kocaeli'mize yakışacak olan 104 bin metrekare kapalı alanı olacak bir Adalet Sarayı'nın proje ihalesini gerçekleştirdik. 2024 yılı yatırım programında etüt projeye almıştık. İnşallah kısa süre içerisinde proje çalışmalarını tamamlayarak Kocaeli’mize de yakışacak, Kocaeli'nin büyüklüğüne yakışacak bir Adalet Sarayı'nı inşallah Kocaelili hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için çalışacağız” ifadesini kullandı.

Kocaeli, ülke ekonomisine katkı vermeye devam edecek

Kocaeli’nin her alandaki başarılarına değinen Bakan Tunç, turizm alanındaki başarılarına da değindi: “Kocaeli Türkiye'nin ekonomide, sanayide lokomotif şehirlerinden birisi. Asya'yla Avrupa arasındaki geçiş güzergahında, İzmit Körfezi'nin yanında liman şehri, eğitim şehri, Sayın Valimizin de belirttiği gibi bunların yanında şimdi birde turizm şehri oluyor. Her alanda olduğu gibi turizmle ilgili de potansiyelleri yüksek olan bir şehrimiz Kocaeli'miz. Kocaeli'miz belki yüz ölçümü olarak Türkiye'nin büyük illerinden değil ama hem nüfusu itibariyle hem de Türkiye ekonomisine katkısı itibariyle en önde gelen illerinden, en başta gelen illerinden bir tanesi. Dolayısıyla Kocaeli’mize, Kocaeli'de yaşayanlara, Kocaeli'de istihdam oluşturanlara, Kocaeli'nin ekonomisi ve ülke ekonomisi için çalışan herkese, başta Sayın Valimiz olmak üzere, yöneticilerimize ve emeği geçenlere huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Kocaeli her zamanki yerinde ve ülke ekonomisine katkı vermeye devam edecek inşallah.”

Açılışı gerçekleştirilen merkezin önemine değinen Bakan Tunç hem eğitim alanına hem de Kocaeli’ne sağlayacağı katkılar hakkında şunları söyledi: “İkisi devlet üniversitesi olmak üzere Kocaeli’nin üç üniversitesi var. Bugün de bu vakıf üniversitemizin sağlık uygulama merkezini hizmete açıyoruz. Bu gelişme ve kalkınma eğitimde de sürmeye devam ediyor. Çünkü güçlü toplum olmanın yolu güçlü aileden geçiyor. Güçlü aile olmanın yolu da güçlü insandan geçiyor. Güçlü insanın yolu da en başta eğitim ve sağlıktan geçiyor. O nedenle insanımızı güçlendirmek için çalışıyoruz. Eğitime önem veriyoruz. Sosyal politikalara önem veriyoruz. Sağlığa önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi, onların en geniş imkanlardan yararlanabilmesi için yirmi iki yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli mesafeler aldık. İnsanımızı güçlendirmek için çalıştık. Bundan sonra da yine güçlü insan için insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz.”

“İnsanımız daha fazlasına layık”

Güçlü Türkiye yolunda hükümetimizin ve bakanlığın çalışmalarının devam ettiğini Belirten Bakan Tunç: “İstikrarlı kalkınma hamleleriyle Kocaeli’miz başta olmak üzere Türkiye'nin 81 vilayetini geliştirmeye, kalkındırmaya, kesintisiz bir şekilde bunu sürdürmeye devam ediyoruz. Temel hak ve özgürlükler noktasındaki aldığımız mesafe küçümsenemez. Demokrasinin standartlarının yükseltilmesi, adalet alanındaki ilerlemeler noktasındaki aldığımız mesafe küçümsenemez ve ‘daha fazlasına layık insanımız’ diyoruz ve bu alandaki çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Türkiye’yi Dünyanın en güçlü ülkelerinden; savunma sanayide bağımsız, enerjide bağımsız, her alanda güçlü, eğitimde güçlü, kalkınan bir ülke olarak dış politikada sözü geçen Türkiye eksenini korumaya Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ediyoruz. Türkiye’yi her türlü tehlikeden, kötülükten uzak, her türlü terör örgütünün temizlendiği, çocuklarımızın ve gençlerimizin huzurlu bir geleceğe kavuştuğu bir ülke olarak hep beraber, birlik beraberlik içerisinde inşa etme yolunda kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

Üniversitelerimizin imkanları artırıldı, arttırılmaya da devam edecek

Eğitim yatırımlarının önemli olduğunu vurgulayarak sözlerini sürdüren Bakan Tunç, konuşmalarının devamında şu ifadeleri kullandı: “Üniversitelere verdiğimiz önem ile geçtiğimiz 22 yılda 76’dan 207 sayısına ulaştık. Vakıf üniversitelerimizin sayısı da arttı, onların hastanelerindeki imkanlar arttı. Kocaeli‘deki vakıf üniversitemiz Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi sağlık alanında sürekli gelişen bir üniversite. Sağlık alanında lisans, önlisans eğitimlerinin olduğunu görüyoruz. Bu uygulama merkezi hem Kocaeli hem diğer şehirlerimize ağız ve diş sağlığı alanında hizmet verecek hem de burada yetişecek olan diş hekimlerimiz ülkenin dört bir yanına yayılarak hizmet verecekler inşallah. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmeden ayrılmayacağım. Kocaeli’mize çok önemli hizmetleri oldu ve olmaya da devam ediyor. Bizler de Ankara’da kabine olarak her türlü desteği Kocaeli’mize vermeye hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle yönetim ve çalışanlarına, buradan hizmet alacak vatandaşlarımıza, genç akademisyenlerimize, diş hekimlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.“

“Sağlık Turizmi Belgeli tesis sayımız 52’dir”

Kocaeli, ülkemizin dünyayla yarışan yüzü, bilim, sanayi ve teknoloji şehri aynı zamanda bilişim ve inovasyonun da başkentidir diyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Özellikle üç üniversitesi olan yaklaşık 80 bin öğrencisi bulunan özelliğiyle de bilim şehri olma yolunda da hızla yoluna devam ediyor. Diğer taraftan ilimiz bir turizm kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2023 yılında 2 milyon 400 bin geceleme konaklama oldu ve bunun 400 bini yabancıydı. 2 milyon 100 bin nüfusu olan bir şehiriz ancak 2 milyon 400 binde konaklama yapan misafirlerimiz var. Dolayısıyla sağlık altyapısının buna göre gelişmesi fevkalade önemli. Kocaeli Şehir Hastanesini hepinizin bildiği gibi bir yıl önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açtık. İnşallah yeni hastaneleri de yine yapacağız ve hizmete sunacağız. Özellikle bir vakıf üniversitesinin ilimizde açılması da fevkalade önemli. Bu vesileyle de özellikle ağız ve diş sağlığı konusunda vatandaşlarımızın hizmete erişmesi noktasında önemli bir katkı sunacak. Ayrıca ilimizde sağlık turizmi belgeli tesis sayısı 52’dir. Bu tesis sayısının da önümüzdeki yıllarda daha da artmasını, özellikle sağlık turizmi alanında da ilimizin bu pastadan daha fazla faydalanmasını arzu ediyoruz. Bu tesisi de bu anlamda ayrıca değerli buluyorum. Bizim bu şehre dair koyduğumuz hedeflere doğru hep beraber ilerleyeceğiz. Bir kez daha Sayın Bakanımıza ilimizi teşrifleri vesilesiyle en derin saygılarımı arz ediyorum. Bu tesisin başta şehrimize, buradan faydalanacak kardeşlerimize, bu tesisi kuran üniversitemize, mütevelli heyetine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” dedi.