Ege adalarına vapur seferleri Aliağa turizmini canlandıracak

İZMİR / EKONOMİ

Birçok Ege adasına vapur seferlerinin düzenleneceği Aliağa Yolcu İskelesi, Aliağa’yı Kuzey Ege’nin turizmde öncü kentlerinden biri haline dönüştürecek. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, projenin hem ülke ekonomisine hem de Aliağa esnafına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Proje alanında çalışmaları inceleyen Acar, “Aliağa’ya ulaşmak için artık bir yol daha var. Yalı Mahallesi’nde Su İskelesi olarak bilinen bölgede bugün itibariyle Aliağa Yolcu İskelesi’nin çalışmalarına başladık. Başta Midilli Adası olmak üzere birçok Ege Adasına Aliağa’dan seferler düzenlenecek. Yine bu iskele sayesinde Aliağa’ya deniz yolu ile ulaşım da sağlanmış olacak. 2025 yılının ilk çeyreğinde bitirmeyi hedeflediğimiz projemiz hayırlı olsun”

Aliağa’yı Kuzey Ege’nin cazibe merkezlerinden biri haline getirmesi beklenen proje, Aliağa’nın hem ekonomisine hem de sosyal yaşamına katkı sağlayacak. Toplamda 26 bin 877 metrekarelik proje alanının 5 bin 320 metrekaresi iskele alanı, 8 bin metrekaresi park alanı, 11 bin 151 metrekaresi otopark ve yol alanı, 2 bin 136 metrekaresi fuar, piknik ve eğlence alanı, 264 metrekaresi yeşil alan olarak planlandı.