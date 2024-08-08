Karalar: Varsıl, güvenli ve keyifli bir Adana için yola çıktık

Eray ŞEN / ADANA

Sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve gazetecilerin katıldığı etkinlikte Adana’nın 5 Yıllık Strateji Planı hakkında bilgi veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentin gastronomisini, tarihini, kültürel ve doğal zenginliğini tanıtmayı, turizm potansiyelini artırmayı, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet kapasitesini ileriye taşımayı amaçladıklarını söyledi. Stratejik plan süreçlerinin belediyeler açısından yasal bir zorunluluk olduğunu ancak belediye faaliyetleri planlanırken çeşitli nedenlerden dolayı işlevsel bir nitelik kazanmadığını dile getiren Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin alışılmışın dışında, kentin bütün paydaşlarının katılımcı olduğu bir strateji eylem planı süreci yürüttüğünü açıkladı.

Mevcut hizmet döneminin yol haritasını oluştururken ‘Nasıl Bir Adana?’ sorusundan yola çıktıklarını aktaran Karalar, özelde Adana’nın genelde ise Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik sıkıntıların diğer kentlerde olduğu gibi Adana’da da ana gündemi oluşturduğunu ve vatandaşların insan onuruna yakışır biçimde yaşayabildiği bir kent hayallerinin olduğunu bildirdi. Karalar, "Adana’mız varsıl bir Adana olsun. Varsıl deyince, geliri ve istihdam kapasitesi artan, ekonomik olarak güçlenen Adana’yı kastediyoruz. Yoksunlukla mücadele eden, sosyal ve ekonomik hayata eşit katılımın yaşandığı, bilgiye rahatça erişilen, ulaşım altyapısı daha çok gelişen, tarım ve hayvancılık kapasitesi artan, daha çok yatırım alan bir kent olsun istiyoruz" dedi.

“Depreme karşı güvenli kent istiyoruz”

Küresel ısınma ve iklim krizlerinin etkilerine değinen Karalar, "Adana güvenli bir kent olsun istiyoruz. Adana’yı küresel ısınmaya, iklim krizlerine, deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı ve dirençli kılmak istiyoruz. Özellikle depremle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Adana’nın depreme dayanıklı bir kent olması için mikro bölgeleme projesinin başlatılması, Afet Koordinasyon Merkezi’nin kurulması, kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanması ve kentsel dönüşüm süreçlerinin yürütülmesi, afetlere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi gibi çalışmalar bizim başlattığımız ve sürdürdüğümüz çalışmalar" diye konuştu.

“Sakinlerinin keyif aldığı bir kent olsun”

Başkan Karalar, yarının Adana’sını kurgularken üçüncü başlığı ‘Keyifli Bir Adana’ olarak belirlediklerini bildirdi. Karalar, "Adana gibi sosyal, kültürel olarak olağanüstü bir doğal çevreye, kültürel geçmişe ve sosyal hayata sahip bir şehir sadece insanca bir yaşamı mümkün kılmakla yetinemez; sakinlerinin keyif aldığı, kendini gerçekleştirebildiği, ilgi ve becerilerini geliştirebildiği olanakları sunmak da belediyemizin hedefleri arasında yer almak zorunda” ifadesini kullandı.