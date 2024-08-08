'Eskişehir’in sağlık turizminde söz sahibi olmak için tarifeli seferler başlamalı'

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projelerle Eskişehir’in “Şehir Turizmi”nin önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Ünlüce, tematik müzeleri, parkları, gondol ve bot turları, her gün çeşitlenmeye devam eden turistik tesisleri, ulusal ve uluslararası kültür sanat etkinlikleri ile kentin önemli bir konuma geldiğini söyledi. Şehrin gerek yetişmiş insan gücü, gerek üç devlet üniversitesi, genç ve dinamik nüfusu, çağdaş şehircilik anlayışı, gelişen hizmet sektörü ve güçlü altyapısı ile turizm için biçilmiş bir kaftan olduğunu dile getiren Ünlüce, “Bu anlamda Eskişehir, tanınan ve bilinen marka bir şehir olmayı başarmıştır. Geçtiğimiz yıl 1 milyon turisti şehrimizde ağırladık. 25 yıl önce bir kasaba görünümü varken bugün şehrimizde 70’e yakın otel bulunuyor. Elbette turizmin çeşitlenmesi, ülke ve şehir ekonomileri için çok önemli. Buradaki ilgi çeken başlıklardan biri de sağlık turizmidir. Geçmişi Antik Yunan’a kadar giden sağlık turizminin, dünyada ve ülkemizde yükselen bir yönde ilerlemeye devam ettiğini görüyor ve takip ediyorum” diye konuştu.

Eskişehir sağlıkta önemli kentlerden biri

Eskişehir’in sağlık alanında güçlü altyapısı ve gerek kamu gerekse özel sağlık kuruluşlarında 3 bin 700 civarı yatak sayısı ile ülkemizin önemli sağlık kentlerinden biri olduğunu aktaran Ünlüce, “Eskişehir, bir diğer bakış açısıyla üniversitelerinde doktor, hemşire, teknik sağlık personeli yetiştiren bir şehir olarak insan kaynağı ile de buna hazırdır. Ancak bu tablonun sağlık turizmine dönüştürülmesi noktasında ne yazık ki istenilen noktaya ulaşılamamıştır. Burada özellikle şehrimizin şifalı termal sularının atıl kalması çok üzücüdür. Bu durumun ortaya çıkmasında 2005 yılında termal sağlık turizminin merkezi olacak denilen ve 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Termal Turizm Alanı ilan edilen Kızılinler Termal Turizm Merkezi Projesi’nin hayata geçmemesi, Hasan Polatkan Havalimanının gerek yurt içi gerek yurt dışı tarifeli seferlere açılmaması, bu alana yönelik Eskişehir’i teşvik edici uygulamalar yapılmaması önemli bir etken olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde özellikle iktidar milletvekillerinin neredeyse unutulan projelerle ilgili girişimlerde bulunmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum” açıklamasında bulundu.

Kızılinler projesi raftan inmeli

Sağlık turizminde söz sahibi olunabilmesi için havaalanının tarifeli seferlere açılmasının yanı sıra Kızılinler projesinin de raftan inmesi gerektiğini vurgulayan Ünlüce, “Sağlık yatırımlarına bu alanda sektörel yeni teşvikler sağlanmalı, mevcut sağlık altyapısının tanıtılması ve bu alanda güçlü bir lobi faaliyeti yürütülmesi gerekmektedir. Özellikle yurt dışında yaygın tanıtım organizasyonlarının yapılması büyük önem kazanmaktadır. Yurt dışında yaşayan kültür elçisi hemşehrilerimiz ve oradaki sivil toplum kuruluşları ile daha aktif bir etkileşim önemli adımlardan olacaktır” dedi.

“Eskişehir’in turizmine güç katacak desteği vermeye devam edeceğiz”

Eskişehir’in mevcut turizm gücüne güç katacak yeni istihdam kaynağı, yatırım ve çok çeşitli alanlarda gelir sağlayacak sağlık turizmi gibi dünyada herkesin ilgi alanına giren bir noktada, gerekli desteği vermeye devam edeceklerini belirten Ayşe Ünlüce, “Öte yandan Ticaret Odamızın “Discover Eskişehir” projesi ile bu alanda yoğun çaba gösterdiğini biliyor ve gönülden destekliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Şehir Hastanesi’ne ulaştırdığımız tramvayımızı şimdi de Hasan Polatkan Havalimanını da içine alan Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne uzatmayı planlıyoruz. Sonuç olarak biz, şehrimizi geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Eskişehir’in turizmde çok önemli bir aşamaya geldiğini düşünüyor, sağlık turizminin ise bu evin açılmaya hazır bir penceresi olduğunun farkında olmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum” diye konuştu.