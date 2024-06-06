Ege Bölgesi Yerel Kalite Ödülleri sahiplerini buldu

İZMİR / EKONOMİ

Ege Bölgesi’nin önde gelen şirket, kurum ve kuruluşlarının da destek verdiği sempozyumun bu yıl ana teması “raf ömrü” oldu. Sempozyum kapsamında Ege Bölgesi Yerel Kalite Ödülleri de sahiplerini buldu.

KalDer İzmir Şubesi’nin kurucularından ve Ege Bölgesi Yerel Kalite Ödülleri’nin mimarlarından olan Fatin Yücel’e de bugüne kadar KalDer’e verdiği katkılardan dolayı Altın Ödül verildi. Yılın Başarılı Ekibi ödüllerinde Altın Ödülü Dikkan DBS Team alırken, Gümüş Ödülü Göçtur Turizm Pine Bay Holiday Resort Call Center Rezervasyon ekibi ile yine Göçtur Turizm Ar-Ge ekibi paylaştı. Bronz Ödülün sahibi ise Coca Cola Digital-İz ekibi oldu. Ege bölgesi Üstün Performans Ödülü’nde ise Askon Demir Çelik, EFQM 3 Yıldız Yetkinlik Belgesi almaya hak kazandı.

“Temel misyonumuz mükemmellik kültürünü geliştirmek”

KalDer olarak temel misyonlarının, mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek ülkenin rekabet gücünü ve refah düzeyini yükseltmek olduğunu söyleyen KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü, “Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalar ve iş birlikleriyle, her zaman daha iyiyi arayan ve mükemmellik yolunda ilerleyen kuruluşlara destek oluyoruz. Sempozyumun bu yıl ana teması ‘raf ömrü’ oldu. Günümüz iş dünyasında, şirketlerin varlığını sürdürebilmesi için uyum sağlaması ve dönüşmesi gereken birçok faktör bulunmakta. CO2 salınımı, yeşil hammadde kullanımı, sınırda karbon regülasyonları, inovasyon, teknolojik ve hafifletilmiş ürün beklentileri önümüzdeki 10 yıla damgasını vuracak” dedi.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın, günümüzde acil bir gereklilik haline geldiğine dikkat çeken Ünlü, “İklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması ve kirlilik gibi çevresel tehditler, dünyamızın yaşamına ve sağlığına ciddi bir tehdit oluşturuyor. KalDer, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği ön planda tutan bir sivil toplum kuruluşu olarak yeni dünyanın ihtiyaçlarına göre şekillendirilen eğitim ve bilinçlendirme programlarıyla, çözüme katkı sağlamaya devam ediyor” diye konuştu.