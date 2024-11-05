Ege Ekonomi Zirvesi, 2025’te Balıkesir’de düzenlenecek

BALIKESİR / EKONOMİ

EGEV, her ay bir ilde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantılarını Balıkesir ile sürdürdü. Balıkesir Ticaret Odası ev sahipliğinde yapılan toplantıya EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanı Okan Telaşeli, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emrah Bilcanlı, EGEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sıtkı Şükürer, Yönetim Kurul Üyeleri Temel Aycan Şen, Ali İhsan Özgürman, Prof.Dr Semra Öncü, Mukaddes Çelik ve mütevelli heyet üyeleri katıldı.

Toplantı öncesi Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın makamlarında ziyaret edilirken, Balıkesir-İzmir iş birliğinin artırılması; tarım, hayvancılık, turizm ve gastronomi, başlıklarında yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ege Ekonomi Zirvesi Balıkesir’de olacak

Balıkesir Ticaret Odası’nda yapılan EGEV Yönetim Kurulu toplantısında ise gündem Ege Ekonomi Zirvesi oldu. Ege Ekonomik Forumu İzmir'de 6 yıl başarı ile gerçekleştiren EGEV şimdi de ekonomi zirvelerini Ege Bölgesi'nin diğer illerinde de yapma kararı aldı. İlk olarak Balıkesir'de 2025 yılı bahar aylarında yapılması planlanan ‘Ekonomi Zirvesi’ için tüm kurumlar fikir birliğine varırken, zirvenin Balıkesir ekonomisine uygun olarak belirlenecek tema ile yapılmasına karar verildi.

Komite kurulacak, ana tema belirlenecek

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, EGEV ve Balıkesir'deki kurum temsilcilerinin yer alacağı Zirve Komitesi kurma kararı aldıklarını belirterek, komitenin önümüzdeki günlerde ana temayı belirleyeceğini söyledi.

Zirvede Balıkesir’in ekonomik yapısı ve potansiyelinin göz önüne alınacağını söyleyen Küçükkurt, “Tarım, hayvancılık, turizm, gastronomi başlıkları ana tema belirlemede öne çıkan konular. Komitemiz gerekli değerlendirmeyi yakında yaparak ana temamızı belirleyecek. Diğer yıllarda da Ege Ekonomi Zirvesi’ni diğer Ege illerinde o illere uygun temalarla devam ettireceğiz” diye konuştu.