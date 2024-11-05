Sakarya Üniversitesi kampüsündeki bitki türleri kayıt altına alındı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Yürütücülüğünü Doç. Dr. Derya Evrim Koç’un yaptığı projede, Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü’ndeki doğal ve egzotik bitki türleri teşhis edildi. Proje kapsamında, bitkilerin kampüsteki dağılışı detaylı bir şekilde incelenerek her bitki türüne ait isim etiketleri QR kodlarla desteklendi. Bu sayede, etiketler üzerinde yer alan kodlartaranarak bitkiler hakkında detaylı bilgilere ulaşılabilecek. Ayrıca, kampüsteki bitki çeşitliliği hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için ‘bitki.sakarya.edu.tr’ adlı bir web sitesi de oluşturuldu.

Temel hedefi öğrenci, personel ve ziyaretçilerin biyoçeşitlilik konusundaki farkındalıklarını artırmak olan proje ile hem kampüs ekosisteminin korunması hem de biyoçeşitlilik ve sürdürülebilirlik konularına dikkat çekmek amaçlanıyor.

Sakarya Üniversitesi Kampüsü’nün sahip olduğu ekolojik şartlar sayesinde çok sayıda bitki türlerine ev sahipliği yaptığını ifade eden Doç. Dr. Evrim Koç, kampüste ağaç ve çalılar üzerine yapılan gözlemler sonucunda, 39 familyaya ait 73 cins ve 115 tür bitki tespit ettiklerini söyledi. Koç, bu türlerin %53’ünün Türkiye’de dağılış gösteren yerli türler olduğunu, %47’sinin de Türkiye dışında dağılış gösteren yabancı türlerden oluştuğunu ifade ederek şu bilgileri verdi:

“Kampüsteki türlerin 76’sı IUCN (International Unionfor Conservation of Nature/Uluslararası Doğa Koruma Birliği) kırmızı listesine göre tehdit altında olup türlerin 63’ü 'Asgari Kaygı', 2’si 'Tehdit Altında/Tehlikede', 2’si 'Tehdite Yakın', 1’i 'Tehdit Altında/Hassas' ve 8’i 'Yetersiz Veri' kategorisinde bulunuyor. Türkiye’de çeşitli üniversite kampüslerinin bitki çeşitlilikleri üzerine çalışmalar yapılıyor. Ancak bizim yaptığımız çalışma, kampüsteki bitkilerin QR kodlar ile tanımlanıp yerinde isimlendiriliyor ve bilgilerin internet ortamına aktarıldığı ilk çalışma olması bakımından önemli.”

Proje ekibinde araştırmacı olarak Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyeleri, Doç. Dr. Cercis İkiel, Doç. Dr. Muhammet Kaçmaz, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.Mehmet Sağıroğlu ve SAÜ Çevre ve Peyzaj Planlama Şube Müdürü Orman Endüstri Mühendisi Bülent Hasçelik görev alıyor.