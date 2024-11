Ege iş dünyası 10 Kasım'da Atatürk'ü andı: 'Gösterdiği hedefe ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz'

Takip Et

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MAHMUT ÖZGENER:

“Gösterdiği hedefe ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz”

Bir lider düşünün, ülkesinin en zor şartlarında bile umudunu yitirmeyerek mücadeleden bir an olsun vazgeçmeyen. Yıllar süren işgale rağmen, devrimleri ve ilkeleriyle yüzyıllar boyu yaşayacak fikirlerin tohumlarını serpen. 57 yıllık ömrüne, yüzlerce hayata sığamayacak kadar çok başarı sığdıran. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun devrimlerini anlamak ve onun izinden gitmek çok kıymetli. İzmir Ticaret Odası olarak bizler açtığı yolda, gösterdiği hedefe ulaşmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.

10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan bedenen ayrılsa da ilkeleri, fikirleri, eserleri ile hem ülkemizde hem de dünyada iz bırakan Atamızın devrimlerinin kıymetini, aradan tam 86 sene geçmiş olmasına rağmen her geçen gün daha da iyi anlıyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle yad ediyor, önünde saygıyla eğiliyoruz.

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ KOORDİNATÖR BAŞKANI JAK ESKİNAZİ:

“Türkiye’yi daha ileri taşımak için gayretle çalışıyoruz”

Cumhuriyetimizin kurucusu, bir asrı şekillendiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. İhracatçılar olarak Atatürk’ün çizdiği yolda, onun vizyonuyla büyüyen bir Türkiye’yi dünyanın dört bir yanında her gün daha ileri taşımak için gayretle çalışıyoruz. Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” diyerek işaret ettiği yüce hedeflere, bizler de küresel pazarlarda Türkiye'nin bayrağını dalgalandırarak, milli ekonomimizi güçlendirmek için kararlılıkla ilerliyoruz.

İhracatçılar olarak Türkiye’nin kültürünü, değerlerini ve başarı hikayelerini tüm dünyaya göstermekten gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Arkadaşlar, ithalattan ziyade ihracattır ki, memleketi zengin yapacak” sözünü bir an bile aklımızdan çıkarmıyoruz.

Barış, kardeşlik ve iş birliği içinde bir Türkiye hedefi bizim rehberimizdir. Atatürk, fikirleriyle ve bıraktığı değerlerle daima yolumuzu aydınlatacak, ona duyduğumuz minnet ve bağlılık ise hiç eksilmeyecektir.

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ENDER YORGANCILAR:

“Atatürk’ün yolu aklın ve bilimin yoludur”

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86’ncı yılını geride bırakıyoruz. O, 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelemizi başlatmasından vefatına kadar geçen süreçte yaptıklarıyla, dünyanın gördüğü en büyük liderlerinden biri olarak ismini dünya tarihine altın harflerle kazımış eşsiz bir liderdir. Hiçbir lider çağını, çağdaşlarını ve gelecek kuşakları O’nun gibi etkilemeyi başaramamıştır.

Atatürk, attığı her adımı birkaç hamle sonrasını düşünerek atan vizyoner bir liderdi. Çanakkale Savaşı sırasında, imkansızlıklar içinde bir yandan düşmanı mağlup etmeye çalışırken, diğer yandan Latin alfabesine nasıl geçileceğini, kadınlara seçme ve seçilme hakkını, medeni kanunu düşünüyordu. Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu günlerinde bir yandan zafere yürüyecek orduyu kuruyor, diğer yandan Cumhuriyeti, çağdaş bir toplum oluşturmayı tasarlıyordu. Aldığı her mevziiyi, kazandığı her zaferi, gelecekteki zaferler için bir yapıtaşı olarak görüyordu. Nitekim 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşunun hemen ardından İktisat Kongresi’ni toplayarak ekonomi alanında kazanılacak sıradaki zaferlerin çalışmalarına başlamıştı.

Böylesine büyük düşünen bir öndere sahip olmak, bizlere de önemli sorumluluklar getirmektedir. Günü değil geleceği düşünmek, her gün bir önceki günden daha fazla üretmek ve katma değer yaratmak mecburiyetindeyiz. Bunun için ihtiyacımız olan şey, çok çalışmaktır. Atatürk’ün yolu, aklın ve bilimin yoludur; bizim görevimiz de bu yoldan ayrılmamaktır.

Vefatının 86’ncı yılında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anarken, vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

İZMİR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI IŞINSU KESTELLİ:

“Devrim ve inkılapları geleceğe ışık, tüm milletlere umut oldu”

Fikirleri ve devrimleriyle yolumuzu aydınlatan Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 86. yılında rahmet, özlem ve minnetle anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk sadece çağdaş uygarlık seviyesinde bir Türkiye’nin temellerini atmamış, O'nun hem cephedeki hem de fikir, sanat ve diplomasi alanındaki vizyonu; devrim ve inkılapları geleceğe ışık, tüm milletlere umut olmuştur.

Onun ideali, Türk Milleti’ni muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak, millî iradenin, millet egemenliğinin her şart altında korunması ve savunulmasıdır. Hür, bağımsız, kuvvetli ve refah bir Türkiye ideali için ekonomik kalkınmanın değeri çerçevesinde tarım ve sanayileşmeye büyük önem atfetmiş; kadınların sosyal, siyasal ve iktisadi hayata katılımına ve toplumda eğitimin kapsam ve kalitesinin artırılmasına öncelik vermiştir.

Bizlerin en büyük sorumluluğu Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sahip çıkmak ve ulusumuzu müreffeh bir geleceğe taşıyacak adımların hayata geçmesi için çalışmaktır. Bir ülkeyi tüm dünyaya örnek bir liderlik anlayışı ile ayağa kaldıran, Cumhuriyet ve bağımsızlığı bizlere armağan eden Büyük Önder Atatürk’ün yüksek hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

EGE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALP AVNİ YELKENBİÇER:

“Özlemle andığımız büyük önderimizin ilkelerini her zaman benimsiyoruz”

İş dünyası olarak onun tüm eserlerine sahip çıkmak ve aziz hatırasına layık olmak için çalışıyoruz. Ülkemizin bağımsızlık mücadelesinin Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. Yılında o büyük acıyı tüm tazeliğiyle kalbimizde hissediyoruz. Ancak bu iç acısı ve özlem, bizleri yas tutmak yerine, onun düşüncelerini ve ilkelerini daha iyi anlamaya yönlendiriyor. Ulus olarak hepimiz, özellikle en büyük eserim dediği Cumhuriyet’i emanet ettiği gençler olarak, Cumhuriyet değerlerini ve Büyük Önderimizin ilkelerini her zaman benimsiyor ve kendisini kalbimizde büyük bir şükran ve minnetle yaşatıyoruz. Atatürk'ün yaptığı mücadelenin, ortaya koyduğu vizyonun ne denli büyük ve çağları aşan bir görüşü içerdiğini her geçen gün daha iyi anlamakta ve ona olan hayranlığımız bir kat daha artmaktadır. Onun 'En büyük eserimdir' dediği Cumhuriyet'imiz bir asrı geride bırakırken; bizim ve bizden sonraki nesillerin, önümüzdeki yüzyılda ülkemizi hem ekonomi hem uygarlık noktasında en yüksek yerlere taşıyacak olmasından kimsenin en küçük şüphesi olmasın. Bu duygularla bize çağdaş, uygar, huzurlu bir yaşamı lâyık görerek çağ ötesi öngörülerle Cumhuriyet’i armağan eden, yüzyılların en büyük liderlerinden ve Önderimiz olmasının gururunu duyduğumuz Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı, minnet, şükran duygularıyla ve özlemle anıyoruz.

EGE SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SİBEL ZORLU:

“Onun izinde, yorulmadan çalışmalıyız”

Cumhuriyetimizin kurucusu, Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 86. yıldönümünde özlem, saygı ve minnetle anıyoruz. Atatürk, savaş meydanlarında kazandığı zaferlerin ardından yorgun bir milleti yeniden ayağa kaldırarak, bağımsızlık ve modernleşme mücadelesi veren tüm uluslara ilham olmuş bir liderdir. Askeri ve siyasi dehasının yanında reformcu bir lider olan Atatürk, bizlere akıl ve bilimi rehber bırakmış; Cumhuriyet değerlerimizi özgür düşünce, demokrasi ve kalkınma üzerine inşa etmiştir. Çizdiği yol haritası, bugün de bize ışık tutmakta; yüz yaşını geride bırakan Cumhuriyetimiz, onun ideallerinin ne kadar güçlü ve geçerli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.

Ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak, onun izinde yorulmadan çalışmakla mümkündür. ESİAD olarak, Atatürk’ün düşünce ve ilkelerinin rehberliğinde, Cumhuriyetimizin kazanımlarını geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda ilerleme azmimizi bir kez daha yineliyor, hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

EGE EKONOMİYİ GELİŞTİRME VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANI HASAN KÜÇÜKKURT:

“Cumhuriyetin temel değerlerini koruyacağız”

Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 86. ölüm yıldönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Tüm yaşamını cepheden cepheye mücadele içinde geçiren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen, Anadolu insanından aldığı güç ve destekle Kurtuluş Savaşı’nın fitilini yakmış, geliştirmiş ve ona liderlik yaparak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna öncülük etmiştir.

Bizler de Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği muasır medeniyetler seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi ve saygıyla bir kez daha anıyoruz.

BATI ANADOLU SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEMİHA GÜNEŞ:

“Laik ve demokratik cumhuriyeti savunacağız”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 86. yılında bir kez daha saygı, şükran, özlem ve minnet ile anıyoruz. 10 Kasım ulusumuz için bir matem günü olsa da Atatürk’ün fikirlerini tekrardan idrak ettiğimiz bir gün olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ünbize mirası ve emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmak, değerlerine sahip çıkmak, laik, demokratik Cumhuriyet’i her zamankinden daha güçlü savunmak, hepimizin O’na borcu ve görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.

İZMİR SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN CENGİZ:

“İlkelerini ve ideallerini yaşatmak görevimiz”

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurladığımız günün 86. Yıldönümünde özlemle, saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, halkına olan güveni ve bağımsızlık duygusuna olan inancıyla, Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandırmış, onu da Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, fikirlerini, ilkelerini ve ideallerini yaşatarak gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir.

Bizlerin bu topraklarda özgürce yaşamasını sağlayan, Cumhuriyet ile bizi tekrar Dünya sahnesine taşıyan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e aramızdan ayrılışının 86. yılında bir kez daha rahmet diliyor, O’nu saygı, şükran ve sevgiyle yad ediyoruz.